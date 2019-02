Leipzig

Er ist einer der perfektesten Tenorsaxofonisten unserer Zeit, abonnierter Poll-Sieger, Grammy-Preisträger, Ehrendoktor und gesuchter Dozent. Sein Handwerk hat er in die Big Bands von Woody Herman und Mel Lewis eingespeist, später auch ins legendäre Liberation Music Orchestra von Charlie Haden. Viele, die im modernen Jazz Rang und Namen haben, luden ihn zu gemeinsamen Projekten ein, besonders Schlagzeuger, denn Joe Lovano ist einmal selbst einer gewesen.

Seinen italienischen Vorfahren huldigte er mit einem unerwarteten Tribute-Album für einen anderen Tenor: Enrico Caruso. „Stets habe ich versucht, durch mein Instrument zu singen“, begründete er das Verfahren, „und immer strebte ich dabei nach einem eher schönen Klang.“ Wohl keiner hat den Staffelstab der großen Tenoristen Joe Henderson und Sonny Rollins, Stan Getz und Dewey Redman so souverän übernommen.

oe Lovano: Trio Tapestry. ECM/Universal 26156796426. Spieldauer: 48:11 Quelle: Label

Joe Lovano (Jahrgang 1952) ist dabei kein exaltierter oder sich in laute Expressivität steigernder Spieler. „Es ist, als streichele er jeden Ton“, beschrieb das Joachim-Ernst Berendt. Das Saxofon klingt bei ihm nicht metallisch, sondern nach Holz.

Im letzten November war er eine Woche lang im New Yorker Birdland engagiert, acht Bläser versammelte der Tenorsaxofonist vor Piano, Bass und Schlagzeug. Immer wieder und immer anders ist er für Überraschungen gut. Dabei bleibt er leise, kühl, überlegt und schmeichlerisch, ohne sich anzubiedern, wenn er sein enzyklopädisches Wissen um die Musikhistorie in seine elastischen Improvisationslinien fließen lässt. Sehr im Unterschied zur eruptiven Avantgarde herrscht unter seiner Leitung eine abgeklärte Gelassenheit. Dennoch hat das nichts mit konfektionierter Traditionsverwaltung zu tun.

Giganten des Genres

Exemplarisch und folgenreich hat er über drei Jahrzehnte hinweg seinen intimen Impressionismus im basslosen Trio mit Gitarrist Bill Frisell und Schlagzeuger Paul Motian zelebriert. Wie neben dem Betrieb war diese Band zu einer Instanz geworden. Traumwandlerisch sicher malten hier drei Giganten des Genres pointillistische Bilder, die zu schweben schienen.

An diese beiläufige Klugheit, Transparenz und poetische Gelassenheit knüpft Lovano nun an mit seinem neuen Trio mit Pianistin Marilyn Crispell und dem weniger bekannten Schlagzeuger Carmen Castaldi, einem Jugendfreund aus Cleveland, mit dem Lovano 1971 gemeinsam nach Boston gegangen war, um in Berklee zu studieren. Er ist genau der Richtige, wenn es wie hier darum geht, die Trialoge nuanciert und subtil zu ergänzen, statt sie bloß in starren Metren anzufeuern.

Relevanz und tiefere Bedeutung

Sensible Diskurse hört man, bei denen nur punktuell das Tempo angezogen wird. Oft ist das wie ein Hauch, und vielleicht ist es das Imponierendste an dieser wundervollen CD, wie man dennoch unmissverständlich spürt, dass alles hier mit Relevanz und tieferer Bedeutung aufgeladen ist.

Wieder ist das wie ein feinsinniges Weben eines musikalischen Teppichs. Sparsam und detailscharf bewahren diese Kontemplationen eine faszinierende Intimität. Fragilität und Klarheit bestimmen diese Kunst, die Räume öffnet, Stimmungen zaubert und sich jenseits gängiger Strukturen bewegt. Diese Musik lässt sich Zeit, eifert nicht, lebt vom genauen einander Zuhören der Beteiligten, aus dem heraus sie Stimmungen und Atmosphären zaubern.

Musik als Statement

Das Cover mag eine Anspielung auf das Album „ The Bridge“ von Sonny Rollins als einem der Referenzpunkte dieser Musik sein. Hier allerdings werden Türen hin zu Neuem geöffnet, wenn Ton für Ton wie auf einer Fläche Klanggemälde entstehen, die aus sich heraus leuchten und von innerer Magie sind. Das Erreichen einer solchen Höhe setzt künstlerische Erfahrung und Blicke über den Tellerrand gängiger Jazzpraxis voraus.

Joe Lovano hat lange mit dem Third Stream-Komponisten Gunther Schuller zusammengearbeitet und Marilyn Crispell mit Anthony Braxton. Cecil Taylor hatte die Pianistin einst dafür gelobt, einen neuen Lyrizismus in der avantgardistischen Musik eingeführt zu haben.

Der kommt auf dieser CD in idealer Umgebung voll zum Tragen. Joe Lovano beschreibt sein neues Album als „eine der intimsten und persönlichsten meiner bisherigen Aufnahmen, ein Statement, wo ich bin, wo ich war und wo ich hingeführt werde“.

Von Ulrich Steinmetzger