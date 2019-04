Halberstadt

Gemächlichkeit ist das Wort, das Wilhelm Ludwig Gleims Existenz am besten charakterisiert. Turbulenzen oder Abenteuer gab es in seinem Dasein nie. Nach dem Studium der Philosophie und Jurisprudenz in Halle erklomm er bereits mit 28 Jahren eine Position in der Gesellschaft, von der andere nur träumten: 1747 wurde er zum Sekretär des Halberstädter Domkapitels ernannt. Sein ohnehin stattliches Salär wuchs noch, als man ihm neun Jahre später ein Kanonikat des Stifts Walbeck bei Helmstedt zuschanzte.

Finanziell hatte er nun ausgesorgt. Es drohte lähmende Bequemlichkeit, doch Gleim war ein geistig zu beweglicher Mensch, um sich in seinen besten Jahren mit bürgerlichem Luxus zu begnügen. Der eingefleischte Junggeselle wollte mehr, und so machte er sein „Hüttchen“ – ein prächtiges Fachwerkhaus in der Stadt am Fuße des Harzes – zum „Tempel der Musen“. Die Kunst zog in seine heiligen Hallen ein.

Wilhelm Ludwig Gleim : Sammler und Netzwerker

Er sammelte eifrig Porträts von Johann Wilhelm Heinrich Tischbein und Anton Graff. Auf die Frage einer Verehrerin, warum er bei den Meistern des Pinsels stets Brustbilder in Auftrag gebe, antwortete er: „Gnädige Frau, nur Ritter lassen sich in ganzer Größe malen. Von Gelehrten genügen die Köpfe.“ Gleims Leidenschaft für Gemälde paarte sich mit seiner ausgesprochenen Bibliomanie. Er häufte in der größten Privatbibliothek seiner Zeit wahre Schätze an. Zu dem rund 10 000 Bände umfassenden Buchbestand gehörte eine der frühesten Bibeln und eine komplette Ausgabe der französischen Enzyklopädie von Diderot und d’Alembert.

Doch Gleim nutzte seinen Reichtum nicht nur, um Raritäten zu horten. Binnen kurzer Zeit avancierte er zu einem der generösesten Mäzene des 18. Jahrhunderts. Mit üppigen Summen finanzierte er vielversprechende Talente wie Johann Heinrich Voß und Johann Jakob Wilhelm Heinse. Er bahnte Verlagskontakte für sie an, beköstigte sie und ließ sie umsonst bei sich wohnen. Dabei entpuppte er sich als Meister der Freundschaft, der seinesgleichen sucht. Bis heute kann diesbezüglich bestenfalls der extrovertierte Stefan Zweig mit ihm konkurrieren.

Unterstützer als Förderer und Freund

Besondere Gunst gewährte Gleim dem völlig mittellosen Gottfried August Bürger. Er hatte durch Bekannte vom Schicksal des jungen Dichters erfahren und erkundigte er sich interessiert bei dem Zeitschriftenherausgeber Heinrich Christian Boie nach ihm: „Zu Göttingen soll ein ganz vortrefflicher Kopf sich aufhalten, Nahmens Bürger; er soll aus Aschersleben gebürtig, und folglich eine Meile von mir zu Hause sein. Man hat mir Wunder von ihm erzählet. Er soll den Homer übersetzen, und vortrefflich!“ Diese Briefzeilen läuteten eine folgenreiche Beziehung zwischen dem Gönner und seinem Schützling ein. Gleim ließ sich Bürgers Schriften kommen und besuchte ihn in seinem Elendsquartier, um ihm mit einem Darlehen von 50 Talern zunächst aus der schlimmsten Not zu helfen. Auch später griff er ihm immer wieder rettend unter die Arme.

Zweifellos bot Gleim seine Dienste nicht völlig selbstlos an. Er erhoffte sich aber nie materiellen Profit, sondern stets ideellen. Kurzum: Er ersehnte den klugen, horizonterweiternden Dialog. Lessing, Wieland und Herder zählten zu seinen illustren Gästen. Wo persönliche Begegnungen sich als unmöglich erwiesen, half die Post. Gleim korrespondierte mit Dutzenden Denkern und Schriftstellern von Rang und Namen. Die Briefe, die er mit Koryphäen von Jean Paul bis Klopstock wechselte, bezeugen seine Agilität. Sein imposantes Erbe stiftete er der Nachwelt. Schon 1862 wurde es dank einer Familienverfügung der Öffentlichkeit zugänglich. 1898 übernahm die Kommune Halberstadt die wertvollen Dokumente. Dort sind sie im musealen Gleimhaus am Domplatz archiviert.

Von Goethe verspottet, von der Nachwelt vergessen

Gleim beschied sich indes nicht mit der Rolle des großzügigen Förderers. Er griff auch selbst zur Feder. Schon während seiner Studienzeit in Halle begeisterte er sich für den griechischen Dichter Anakreon, unter dessen Einfluss seine eigene lyrische Produktion von Anfang bis Ende stand. Er bekannte sich stets zu sokratischer Lebenslust und feierte geradezu orgiastisch das Diesseits.

In formal geschliffenen Strophen vergötterte er Heiterkeit und Frohsinn. Wein, Weib und Gesang bildeten die zentralen Motive seiner vom Scherz zehrenden Verse, mit denen er sowohl die Pietisten attackierte als auch die Didaktiker der Gottsched-Schule. Viel Ruhm erntete er für seine 1756 erschienenen patriotischen „Kriegslieder“, in denen er Friedrich II. und den preußischen Staat verherrlichte. Obwohl Gleim nie im Feld gekämpft hatte, wurden seine von Nationalstolz strotzenden Strophen irrtümlich für Vermächtnisse eines altgedienten Soldaten gehalten, denn der Autor gaukelte seinen Lesern vor, er sei Grenadier gewesen. Mit seiner lyrischen Passion hatte er allerdings kein dauerhaftes Glück. Am Ende seines 83 Jahre währenden Lebens sah er sich von der literarischen Entwicklung überholt. Goethe spottete in „Dichtung und Wahrheit“, Gleim sei „weitschweifig, behaglich von Natur“ und „kaum einmal konzis“. Die Volkstümlichkeit, die „Vater Gleim“ einst Jubel bescherte, rächte sich jetzt. Als er 1803 starb, besaß er mehr Gegner als Sympathisanten. Mancher hielt dennoch große Stücke auf ihn. So notierte Johann Gottfried Seume nach einer Visite an Gleims Grab: „Stichle der Kritiker seine kleinen Fehler auf. Er war eine edler Mann, wie es nur wenige sind.“ Das Lob nützte indes wenig: Heute ist Gleim vergessen.

Von Ulf Heise