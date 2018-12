160 Jahre MdbK: Am Wochenende wird gefeiert - Fotos anschauen

Kultur Regional Verlosung - 160 Jahre MdbK: Am Wochenende wird gefeiert - Fotos anschauen Das Museum der bildenden Künste (MdbK) Leipzig feiert am 8. und 9. Dezember 2018 bei freiem Eintritt seinen 160. Geburtstag. Macht mit bei unserer Geburtstagsverlosung. Zu gewinnen gibt es eine Jahreskarte und Ausstellungskataloge!