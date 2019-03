Leipzig

Menschenschinden ist anstrengend, da braucht’s auch mal ein wenig Erholung. Deshalb gab es beispielsweise in unmittelbarer Nachbarschaft des Konzentrationslagers Buchenwald einen Zoo. Einen für die Wachmannschaften, zur Zerstreuung für die Menschenschinder und ihre Familien. Den Tieren dort ging es gut. Wie sich etwa auf einschlägig possierlichen, einst von der „SS-Totenkopfstandarte Thüringen“ fabrizierten Postkarten überprüfen lässt. Oder auch im Theater der Jungen Welt, wo morgen „Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute“ Premiere feiert.

Blick auf das Ungeheuerliche

Ein Stück für Kinder ab 10 Jahre, das aus der Perspektive der Zootiere den Blick auf das Ungeheuerliche richtet, das hier gleich nebenan den „gestreiften“ von den „gestiefelten“ Menschen angetan wird. Geschrieben hat das Stück der Autor Jens Raschke. 2014 wurde er dafür mit dem Deutschen Kindertheaterpreis ausgezeichnet. Für das TdJW hat Intendant Jürgen Zielinski selbst die Regie übernommen.

Nur mit wirklich guten Schauspielern

Für die anvisierte Altersgruppe, da ist sich Dramaturg Jörn Kalbitz sicher, sei „Was das Nashorn sah, als es auf die andere Seite des Zauns schaute“ einer der bedeutendsten Texte, die zu diesem Thema geschrieben wurden: „Diese Geschichte über die Tiere zu erzählen, ist ein sehr kluger Weg, Empathie zu erzeugen“ betont Kalbitz im Gespräch. Und Zielinksi fügt hinzu: „Das ist ein sehr differenzierter Text. Und das Stück großteilig ja auch ein Erzähltheaterstück. Das kann man nur mit wirklich guten Schauspielern machen.“

Leichtigkeit bewahren

Die wollen allerdings, das liegt in ihrer Natur, nicht nur erzählen, also Beobachtungen und Gedanken reflektieren, sondern eben auch spielen. Kalbitz: „Wir haben das so gelöst, dass die Übergänge zwischen dem reinen Erzählen und dem szenischen Spielen immer fließend bleiben. Im Einen scheint immer auch was vom Anderen auf. Das ist auch insofern wichtig, als dass es gerade hier gilt Leichtigkeit zu bewahren.“

„Ganz ohne Bumms und Knall“

Von „Leichtigkeit“ nun will Zielinksi nur mit Vorbehalt sprechen. Es gehe ja darum, ein junges, vielleicht auch bezüglich des Themas noch weitgehend unwissendes Publikum „in diese Szenarien des Schreckens zu begleiten.“ Behutsam, so der Regisseur, müsse das geschehen: „Es gibt ja so einige schmerzhafte Szenen, etwa wie jene, in der die Tiere sehen, wie ein Junge erschossen wird. Das geschieht dann ganz ruhig, ganz ohne Bumms und Knall.“ Zielinski überlegt: „Behutsamkeit trifft Schrecken – vielleicht trifft das unsere Herangehensweise am besten.“

Thematische Konstante

Realismus, führt er weiter aus, funktioniere hier ohnehin nicht. Und das nicht nur, weil dem ja allein schon die Setzung sprechender Tiere entgegensteht. Wer Zielinskis Arbeiten kennt, weiß, dass darin gerade die Auseinandersetzung mit dem Holocaust eine thematische Konstante bildet. Eine, die hier weit mehr als eine gesellschaftliche Pflichtschuldigkeit ist. Darum gibt es auch bei allen qualitativen Unterschieden dieser Arbeiten tatsächlich keinen Grund gibt, dem Regisseur zu widersprechen, wenn der sagt: „Ich weigere mich ja seit je, den Holocaust als eine Art historisierendes Monument zu bebildern. Gerade jetzt nicht, in einer gesellschaftlichen Gemengelage, wo man diese Geschehnisse mehr und mehr zu relativieren, in ein Aus-und-Vorbei zu verschieben versucht. Ich kenn doch den Stoßseufzer: Nicht schon wieder das Thema! Aber das sagen ja eher Erwachsene.“

Zunehmend grassierende Unwissenheit

Kinder und Jugendliche sind da weit interessierter. Der Problempunkt, glaubt Kalbitz, liege indes anderswo, steht doch der Masse an verfügbaren Informationen zu diesem Thema zugleich eine zunehmend grassierende Unwissenheit gegenüber: „Es ist also vor allem eine Frage des Nahebringens, des Wie geworden. Auf welchen Wegen erreicht man Kinder und Jugendliche?“

Lachen ist wichtig

Mit Theater zum Beispiel. Spielerisch also. Und vielleicht meint ja genau dies jene „Leichtigkeit“, von der eingangs gesprochen wurde. Das schließt, darauf verweisen Zielinski und Kalbitz ausdrücklich, gerade auch bei diesem Sujet, Humor mit ein. Denn frei nach Tabori: Lachen ist wichtig! Weil es erstens befreiend ist – und weil es einem zweitens gelegentlich im Halse stecken bleiben muss.

Zeit der Gestiefelten und Gestreiften

Denn nein: Auch diesen Tieren, so gepflegt, gehegt und gut gefüttert sie seien mögen, geht es letztlich nicht gut. Wie immer, wenn man etwas verdrängt, nichts wissen will vom Ungeheuerlichen, mit dem man sich im Namen des eigenen Seelenfriedens zu arrangieren trachtet. „Ist das wirklich passiert, hat das tatsächlich stattgefunden, was die Tiere gesehen haben?“ Das sei die Frage, von der Zielinski sich wünscht, dass sie nach diesem Stück in all denen zu arbeiten beginnt, die wenig oder nichts wissen, aus jener Zeit der Gestiefelten und Gestreiften.

Premiere am Samstag, Theater der Jungen Welt (Lindenauer Masrkt 21), kleiner Saal, 17 Uhr, Aufführungen; 11., 12., 24., 25. März, Karten unter Tel 0341 486 60 16 oder auf www.theaterderjungenweltleipzig.de

Von Steffen Georgi