Leipzig

Ein Hauch von Sotheby‘s in Leipzig-Gohlis. Im Kunstauktionshaus ereignete sich auf der letzten Auktion eine (kleine) Sensation. Eine Orivit-Jugendstilvase kam beim Aufrufpreis von 800 Euro für sage und schreibe 40 000 Euro unter den Hammer. Einer der Bieter war extra aus Süddeutschland angereist, sein Konkurrent bot „fern“. Die beiden Sammler duellierten sich bis in die genannte Höhe, so dass selbst das Museum Zons in Dormagen, bekannt für seine Jugendstilsammlung, passen musste.

„Eine Versteigerung in solcher Höhen kommt bei uns sehr selten vor. Natürlich freuen wir uns darüber“, sagt Ulrike König, langjährige Mitarbeiterin im Kunstauktionshaus. Hier wusste man schon, dass man mit dieser Vase ein seltenes, ein einmaliges Stück anbieten konnte. Wenn es sehr gut läuft, vielleicht fünfstellig, dachte man, auch weil die Vase doch einige Blessuren aufwies.

Kostbarkeit aus dem Jahre 1900: Jugendstilvase von Orivit. Quelle: tom

Was die Sammler aber nicht abhielt von ihrem Vorhaben, dafür tief in die Tasche zu greifen. Sie wussten von der Rarität, gefertigt aus Orivit-Metall und Porzellan, vergoldet, mit Fischen und Tangpflanzen grün und violett bemalt.

Die Vase wurde 1900 auf dem Stand von Ferdinand Hubert Schmitz (Gründer der Metall-Firma Orivit) während der Pariser Weltausstellung als besonders repräsentatives Stück im Bereich Luxuswaren präsentiert. Der Entwurf stammt von Hermann Gradl d. Ä.. Er und die Firma Orivit erhielten für ihre Arbeit auf der Weltausstellung eine Goldmedaille.

Freude und Staunen also im Leipziger Kunstauktionshaus. Bei der vorletzten Versteigerung wurde eine Zeichnung von Max Klinger in ungeahnte Höhe (17 000 Euro) gesteigert. Kein Vergleich freilich mit der Jugendstilvase. Freude auch beim alten Besitzer, der ordentlich Geld bekam, aber ebenso beim neuen Eigner, der seine Sammlung um die Rarität bereichert.

Von Thomas Mayer