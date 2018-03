Junge Freiheit sagt Teilnahme an der Leipziger Buchmesse ab

Leipzig. Der Verlag der rechtskonservative Wochenzeitung „Junge Freiheit“ hat seine Teilnahme an der Leipziger Buchmesse abgesagt. Als Begründung nannte das Berliner Medium die Zusammenarbeit der Messe mit der „von linksradikalen Verlagen initiierten“ Aktion #verlagegegenrechts. Auch mit der Standplatzierung war der Verlag nicht zufrieden.

Die Leipziger Messe habe den Stand in einem „konstruierten ‘rechtsextremen Block‘“ platziert. Das sei rufschädigend und wirtschaftlich sinnlos, schreibt „Junge Freiheit“-Geschäftsführer Dieter Stein in einer Erklärung.

Die Akteure der Aktion #verlagegegenrechts werteten den Rückzug der JF als Erfolg ihrer Strategie. „Wir reagieren auf die Präsenz rechter Verlage mit Aufklärung und emanzipatorischen Inhalten. Uns geht es nicht um ein Verbot, sondern um Widerstand“, teilen die Initiatoren am Mittwoch mit.

Zille plädiert pro Meinungsfreiheit

Das Bündnis lädt Besucher und Branche zu verschiedenen Foren auf der Messe ein, um über das Thema rechte Verlage zu diskutieren. Buchmesse-Chef Oliver Zille hatte in einem Interview angekündigt, dass das Unternehmen solche Veranstaltungen unterstützen werde. Ein Verbot rechter Verlage lehnte Zille für die Messe als Unternehmen der öffentlichen Hand ab. Auch der Leipziger Stadtrat positionierte sich gegen einen Ausschluss rechter Verlage und plädierte pro Meinungsfreiheit.

In der Innenstadt planen die Initiatoren von #verlagegegenrechts gemeinsam mit weiteren Netzwerken zur Buchmesse-Eröffnung am 14. März um 17.30 Uhr eine Demonstration auf dem Augustusplatz. Die Leipziger Buchmesse findet vom 15. bis zum 18. März auf dem Messegelände statt. Das Festival „Leipzig liest“ bringt außerdem zahlreiche Autoren auf zig Veranstaltungen in der ganzen Stadt mit ihren Lesern zusammen.

Von lyn