Leipzig

Es ist das älteste Kabarett in Leipzig und eins der ältesten in Deutschland: Seit 65 Jahren würzt die „Leipziger Pfeffermühle“ das Zeitgeschehen mit mehr oder minder scharfen Kommentaren und Pointen. Die erste Vorstellung ging am 22. März 1954 über die Bühne. Zu den Textern der frühen Jahre gehörten Erich Loest, Reiner Kunze und Gerhard Zwerenz. Helga Hahnemann stieß im Jahr 1959 zum Ensemble hinzu und spielte an der Seite von Manfred Uhlig, Ellen Tiedke oder Edgar Külow. Spielstätten waren der Weiße Saal der Kongreßhalle, das Kulturbundhaus in der Elsterstraße und die längste Zeit – von 1961 bis 2007 – das Bosehaus im Thomaskirchhof. Seit 2011 wird nun in Kretschmanns Hof in der Katharinenstraße „gemüllert“.

In der neuen Spielstätte Katharinenstraße läuft derzeit auch die Festwoche zum 65. Kabarett-Geburtstag. Eröffnet wurde sie am Montagabend mit Sektempfang, zwei extra großen Geburtstags-Buttercremetorten vom Bäcker Lukas und einem Jubiläumsprogramm, in dem alle aktuellen Ensemblemitglieder auf der Bühne stehen. Nach der Vorstellung wurde auf zwei Ebenen gefeiert. Die Festwoche dauert bis Sonntag, jeden Tag gibt es ein anderes Programm zu sehen.

Zu den Geburtstagsgästen gehörte Oberbürgermeister Burkhard Jung mit seiner Frau Ayleena, die nach der Geburt von Tochter Liva Bente vor drei Monaten ihren Mann zum zweiten Mal wieder offiziell begleitete – ihr erster öffentlicher Auftritt war zur Eröffnung der Leipziger Buchmesse. Aufs Baby passte daheim der Babysitter auf.

Von Kerstin Deckers