Leipzig

Der Leipziger Kabarettisten und Buchautor Bernd-Lutz Lange begeht im Juli seinen 75. Geburtstag. Privat feiert er in diesem Jahr auch Goldene Hochzeit mit seiner Frau Stefanie, und außerdem steht im Herbst das Jubiläum 30 Jahre Friedliche Revolution an. Der damalige „Academixer“ war Mitunterzeichner des Aufrufs der Sechs, der zum gewaltfreien Ausgang der Montagsdemonstrationen in Leipzig beitrug. Dafür wurde er 2014 mit dem Bundesverdienstkreuz geehrt.

Zwei Generationen blicken zurück

Zum Jahrestag steuert Bernd-Lutz Lange ein Buch bei, „David gegen Goliath – Erinnerungen an die Friedliche Revolution“. Geschrieben hat er es mit seinem Sohn, Historiker Sascha Lange (47). Zwei Generationen blicken auf die Wende zurück, der Vater spricht noch einmal mit Zeitzeugen von damals, der Sohn ordnet das Geschehen historisch ein. Buchpremiere ist am 24. September im Haus des Buches in Leipzig.

Bernd-Lutz Lange trägt sich ins Goldene Buch von Zwickau ein. Quelle: Stadt >Zwickau

Zu seinem 70. Geburtstag vor fünf Jahren hatte sich der Künstler von der Kabarettbühne verabschiedet. Seitdem tritt er nur noch bei Lesungen auf. Das will er auch nach dem 75. Geburtstag so halten, solange er bei guter Gesundheit ist.

Herzliche Verbindung bis heute

Ein wichtiges Ereignis in diesem Jahr hat Bernd-Lutz Lange schon hinter sich: Er wurde Ehrenbürger der Stadt Zwickau und trug sich ins Goldene Buch der Stadt ein. Das hatte der Stadtrat einstimmig so beschlossen. Obwohl in Ebersbach bei Löbau geboren, verbrachte Lange seine Kindheit und Jugend in Zwickau und hat nach wie vor eine herzliche Verbindung zu dieser Stadt. Er ist sozusagen ein großer Sohn von Zwickau, auch wenn er seit 1965 in Leipzig lebt. In seinen Büchern hat er immer wieder über Zwickau geschrieben, vor allem in „Magermilch und lange Strümpfe“.

Kindheits- und Jugenderinnerungen

Die Ernennung zum Ehrenbürger von Zwickau fand in der „Neuen Welt“ statt. Das Konzert- und Ballhaus gehörte früher seiner Tante Johanna Harzer, und seine Mutter arbeitete dort als Kaltmamsell. Mit seinem Cousin hat Bernd-Lutz Lange als Junge viel Zeit im Saal verbracht – bei schlechtem Wetter mit Rad fahren und Hockey spielen. Später trat er als Sänger einer Tanzband dort auf und kehrte auch als Kabarettist in die „ Neue Welt“ zurück.

Von Kerstin Decker