Was zählt am Ende wirklich? Der Leipziger Journalist Alexander Krützfeldt hat mehr als ein Jahr lang Frank Wenzlow begleitet, der todkranken Menschen bei der Erfüllung ihrer letzten Wünsche hilft. Am Mittwochabend liest Krützfeldt aus „Letzte Wünsche“ in der Lindenauer Bar „Links neben der Tanke“.