Karat

Wenn man ins Stones-Konzert geht, was will man da hören? Klar: die Songs aus der Rockgeschichte. Das Andere wird in Kauf genommen, es bleibt ja ohnehin nicht im Ohr. Die Krux aller Bands, wenn sie über ein gewisses Alter hinaus gekommen und – im idealen Fall – zusammengeblieben sind. So geht es, natürlich, auch Karat.

Wer also ins Gewandhaus zur Band mit den sanft schwebenden Melodien ging, war für die Ed Swillms-Hits gekommen. Der ist zwar 1987 ausgestiegen, im Grunde aber immer Mitglied geblieben. Karat ohne seine wunderbaren Songs ist nicht Karat. Dieses Schicksal klebt und klebt.

Also bediente sich Karat aus der Mitte Oktober erschienenen neuen CD „Labyrinth“ (15 Songs, Spieldauer eine Stunde) nur spärlich. Drei Lieder, das war’s. Keine schlechte Entscheidung. Ein bisschen Alibi. Klang alles mehr rockig („Hoffnung“, „1000 Karat“, „Alles oder mehr“) als nach jenen poetischen, weichen Akkorden, aus denen Karat eigentlich geschneidert ist.

Die Stärke der Band liegt schlichtweg in einer ständigen Neuinterpretation der Vergangenheit. Darin ist Karat tatsächlich famos. Gerade unplugged, auch wenn hin und wieder die stimmungsvolle Acoustic-Gitarre gegen ein E-Instrument getauscht wurde. Grandios gemalt hob wieder der sinfonische „Albatros“ ab, mit schwebenden Keyboard-Klängen, erst zaghaft einfallenden, dann – im instrumentalen Zwischen- und Endspiel – schwer rockender Gitarre und einem dramatisch stampfendem E-Bass. Ein umjubelter Höhepunkt.

Der Abend begann allerdings eher ein bisschen gebremst. Blaues, gelbes, rotes Licht, so dezent eingesetzt wie die Lichtflecken und Lichtkringel über einer Bühne, die als gemütliches, etwas plüschiges Wohnzimmer möbliert war. Einstieg mit dem lyrischen „Wie weit fliegt die Taube“, dann Stimmungsmalerei im „Gewitterregen“ und das ziemlich kryptische „Magische Licht“. Martin Beckers Mundharmonika setzt ein zur „Glocke 2000“ (1986 ein Dreilich-Danz-Duett). Ein Song, der immer etwas an „Imagine“ denken lässt.

Das fast ausverkaufte Gewandhaus steht und feiert

Claudius Dreilich, der Sohn, singt härter als Herbert, der Vater. Das gibt den Liedern einen anderen Klang. Auch „Kalter Rauch“ und „Blumen aus Eis“, zu dem Bernd Römer, der Gitarrero, hin und her eilt und den Rocker macht. Das fast ausverkaufte Gewandhaus steht und feiert.

Luftholen mit „Mich zwingt keiner auf die Knie“, dem trotzigen Song vom ewigen Aufstehen, musikalisch wunderbar getönt mit Martin Beckers Pianoklängen und Bernd Römers zwölfsaitiger Doppelhals-Gitarre. Da hat Ronny Dehn, der bei Silly trommelt und nun – wie bereits bei anderen Konzerten, auch auf „Labyrinth“ – für den 71-jährigen Karat-Stammdrummer Michael Schwandt einspringt. Der will kürzer treten. Sagt Claudius Dreilich.

Immer wieder Jubel und Beifall schon bei den ersten Tönen eines Songs. Wer ins Gewandhaus kam, viele aus einer bereits etwas älteren Generation, kennt sich aus. Zum unverwüstlichen „Schwanenkönig“, der tierisch schmusenden Kitschpostkarte, leuchten Handys von dunklen Saalemporen, während rotes Unterlicht Claudius Dreilich teuflisch schimmern lässt. Das Keyboard blubbert – und sofort lauter Beifall. „Der blaue Planet“, jener Protestsong aus den frühen 80ern, treibt zum Mitsingen. „Uns hilft kein Gott, unsere Welt zu erhalten ...“, das wurde einstmals nicht nur als Warnung vor West-Pershings, sondern auch vor SS-20 (Ost) verstanden.

Nach 90 Minuten verbeugt sich Karat vor Leipzigs Schriftsteller Helmut Richter. Der sitzt im Parkett Mitte, Reihe 9, wird begrüßt, umarmt und gefeiert – mit, klare Sache, seinem Text „Über sieben Brücken“. Jenem Über-Song, den mittlerweile auch Chris de Burgh singt. Dann ist nach 17 Songs erst mal kurz finito. „Weitergeh’n“ (rockig) und „König der Welt“ (soft) folgen als Zugaben. Die Einstimmung für einen Autogramm-Treff, zu dem Karat ins Foyer bittet. Viele kommen.

Von Norbert Wehrstedt