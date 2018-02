Karel Gott singt beim 24. Leipziger Opernball – Erste Tickets schon ausverkauft

Leipzig. Im vorigen Jahr stand um diese Zeit noch nicht mal der Termin für den Opernball fest. In diesem Jahr freuen sich die Organisatoren, dass alle wesentlichen Dinge mit der Opern-Verwaltung frühzeitig festgemacht werden konnten: Am 13. Oktober wird am Augustusplatz der 24. Leipziger Opernball gefeiert. Das Motto heißt „Ahoj Cesko“, locker übersetzt „Hey Tschechien“. Gemäß der Tradition, dass die Ballnächte jeweils einer Partnerstadt oder einem Partnerland gewidmet werden, geht es diesmal ins Nachbarland Tschechien. Leipzig unterhält seit 45 Jahren eine Städtepartnerschaft mit Brünn, der zweitgrößten Stadt der Nachbar-Republik.

Die ersten Kartenbestellungen für 2018 sind quasi noch in der Nacht nach dem 2017-er Ball eingegangen. Ergebnis: Die teuersten Plätze, nämlich die der ersten und zweiten Preiskategorie, sind bereits jetzt ausverkauft – so früh wie noch nie. „Der Balltermin liegt diesmal mitten in den Schulferien, aber der Vorverkauf läuft zum Glück trotzdem hervorragend“, freut sich Vivian Honert-Boddin von der Opernball GmbH. Und sie kann auch schon ein Highlight des Programms verkünden: Karel Gott (78), die „Goldene Stimme aus Prag“, ist engagiert und wird für die mehr als 2000 Ballgäste singen. Vielleicht gelingt es sogar, Mitglieder des Opern-Kinderchores auf die Bühne zu bekommen, die mit ihm gemeinsam „Biene Maja“ singen.

Wer jetzt seine Kartenbestellung abgibt, wird bemerken, dass die Ticketpreise moderat gestiegen sind – je nach Kategorie zwischen 20 und 50 Euro. Die Flanierkarten kosten in diesem Jahr 189 Euro (20 Euro mehr als im Vorjahr), die teuersten Tischplätze im Saal 714 Euro (50 Euro mehr als im Vorjahr). Das begründet die Ballorganisatorin mit gestiegenen Kosten in allen Bereichen, von den Sicherheitsaufwendungen bis zur Gema.

Höhepunkt des Abends wird auf jeden Fall wieder die Tombola. Auch in diesem Jahr spendiert die Porsche AG den Hauptpreis, einen nagelneuen Sportwagen. Porsche ist zum sechsten Mal Präsentator und damit wichtigster Sponsor des Opernballs. Auch der Fashion Award für die schönste Ballkleid-Kreation wird wieder vergeben. „Wir hoffen auf rege Beteiligung von jungen tschechischen Künstlern. Die Modekompetenz ist auf jeden Fall gegeben, denn in Brünn wird seit 25 Jahren die Modemesse ,Styl’ veranstaltet“, so Vivian Honert-Boddin.

www.leipziger-opernball.com

Von Kerstin Decker