Nach „Loslassen“ sind persönliche Erfahrungen, Emotionen und Begegnungen verantwortlich für die Entstehung des neuen facettenreichen Albums der Band Karussell. Die individuelle Handschrift der Komponisten macht die Songs unverwechselbar. Die erste Single „Meine Stadt“ widmet Frontman Joe Raschke seiner Heimatstadt Leipzig. Teilt mit uns das Lebensgefühl für unsere Stadt und genießt mit uns einen Abend der Begegnungen. Die Musiker freuen sich auf Sie!

Veranstaltung

15. Mai 2018, 20 Uhr (Einlass 19 Uhr)

Peterssteinweg 19, Leipzig

Eintritt: 10,00 Euro / LVZ-Abonnenten zahlen mit AboPlus-Vorteil 7,50 Euro

Tickets

Sichern Sie sich jetzt Ihre Eintrittskarten in der Ticketgalerie im LVZ-Foyer (Peterssteinweg 19) und im Barthels Hof (Hainstraße 1), in allen LVZ-Geschäftsstellen, im Internet unter ticketgalerie.de oder telefonisch an der Tickethotline 0800 2181-050.