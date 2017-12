Keine Panama Papers im Schnabel: Leipziger Band Atlas Bird im Neuen Schauspiel

Leipzig. Ob man U2 nun mag oder nicht, mit Bonos Namen in den Panama Papers hat die Band in puncto „ehrlicher Rock“ nicht unbedingt gewonnen. Vielleicht verzichtet also der eine oder die andere jetzt mal auf den Kauf des neuen Albums und investiert das gesparte Geld in Atlas Bird. Das Trio ist eben zu einer von Leipzigs Bands des Jahres gewählt worden, die Debüt-EP „Escapia“ erschien vergangene Woche. Am Donnerstagabend stellen Martin Schröder-Zabel, Erik Chemnitz und Axel Kunz die Platte nun erstmals vor, im Keller des Neuen Schauspiels.

Und seien wir mal ehrlich, da gehören Gitarreschlagzeugbass doch auch hin. Stadion-Rock hin oder her, nur im kleinen Club kann man sich die großen Rock-Hymnen so richtig um die Ohren hauen lassen. Atlas Bird wird genau das tun, Hymnen aus einer Post-Rock-Wand herausbrechen und sie in den Raum drücken. Außer an U2 wird das manche vielleicht auch an Muse oder Placebo erinnern. Haben sich vielleicht auch Destroyer und Phillip Boa gedacht, in deren Vorprogramm Atlas Bird schon stand beziehungsweise steht.

Die Band selbst bezeichnet sich als „Gang“, die „Einflüsse aus zerfallenen Industriebauten und der aufblühenden Kunstlandschaft Leipzigs“ in ihren melodiösen und massiven Songs verarbeitet. Etwas fragiler geht es in den melancholischen Stücken von Caspian Sea Monster zu. Das Quartett aus Chemnitz hat im Mai sein selbstbenanntes Post-Rock-Debüt-Album veröffentlicht und ist die Vorband an diesem Abend. Und es steht genauso wenig wie Atlas Bird im Verdacht, seine fetten Erlöse fragwürdig zu maximieren.

Atlas Bird & Caspian Sea Monster, Donnerstag, 20 Uhr, Neues Schauspiel (Lützner Straße 29), Abendkasse 10 Euro

Von Benjamin Heine