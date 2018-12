Leipzig

Er hat es wieder getan – und es gibt wieder allen Grund, dankbar dafür zu sein. Denn Nils Landgrens Weihnachtsalben, die er alle zwei Jahre mit seinen musikalischen Freunden aufnimmt, gehören für viele fest zur schönsten Zeit des Jahres. Weil kaum jemand sonst so sicher auf dem schmalen Grat balanciert, auf dessen einer Seite der Besinnungs-Kitsch-Abgrund lauert und auf der anderen die Beliebigkeit des ambitionierten Coverns.

Meister selbst garantiert mit seinem einzigartigen Posaunenspiel, mindestens ebenso mit seiner wohlig warmen Raspelstimme und einer Prise Humor dafür, dass der Kitsch bleibt, wo er hingehört: draußen. Beispielsweise in der hinreißend schlichten Swing-Nummer „Oh No, It’s Christmas Again“, wo neben Landgren nur noch eine einsame Gitarre für Rhythmus und Harmonie sorgt und doch nichts fehlt. Und weil die singenden Freundinnen Sharon Dyall, Jeannette Köhn, Jessica Pilnäs, die überdies auch das Klavier sinnlich perlen lässt, sich tragen lassen von dieser unaufdringlich beseelten Tonlage, sind selbst Säusel-Balladen wie „The Story of Christmas“, „I Have a Dream“ oder „Christmas Lullaby“ zwar sanft, aber nicht überzuckert.

Was auch an der instrumentalen Kompetenz der Freunde liegt. Am sparsam, aber unbeirrbar voranschreitenden Bass Eva Kruses, am wunderbaren Saxophon-Ton, mit dem Jonas Knutsson seine so elegant wie geistreich entwickelten Girlanden adelt, am satten Gitarrenspiel Johan Norbergs – und natürlich an Nils Landgrens Posaune. Dabei gehört es gleichwohl zum Konzept von „Christmas With My Friends“, dass der Meister sie nicht an die Wand bläst, die Freunde. Hier spielt der wahrscheinlich weltbeste, gewiss aber vielseitigste unter den Posaunisten unserer Zeit als Erster unter Gleichen – was die Freude auf und über jedes seiner dezent virtuosen Soli nur noch steigert.

Das Muster dieser Weihnachts-Kostbarkeiten zwischen Abba und Bach (da klemmt vokal dann doch ein wenig die Intonation), zwischen Swing und Soul, zwischen Folklore und Klassik sind mittlerweile so vertraut, dass „Christmas With My Friends“ bei vielen mit dem ersten Ton das Gefühl auslöst, sie säßen daheim vor dem eigenen Tannenbaum. Folglich darf der geneigte Landgren-Liebhaber sich durchaus auch zu den Freunden zählen, mit denen der grandiose Schwede Weihnachten feiert.

Natürlich sind Album und Tour ein hochprofessionelles und kommerzielles Projekt. Und doch ist man, mehr noch immer wieder im Konzert als beim Hören der CD, geneigt zu glauben, der Meister und die Seinen spielten und sängen jeden einzelnen Ton höchstpersönlich für jeden einzelnen Zuhörer. Von Freund zu Freund sozusagen. Oder von Herz zu Herz.

