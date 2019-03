Leipzig

Man kann immer was lernen bei Henry Schneider und Erwin Stache, besonders, wenn die beiden Macher und Erfinder der Stelzener Landmaschinen-Sinfonien zu zweit auftreten. Darum, und weil sie dies schon viel zu lange nicht mehr taten, ist es bei beiden Aufführungen mit dem neuen Programm am Samstag und Sonntag in der Schaubühne im Lindenfels gestopft voll.

Sauerstoff im Marktwert von gut einer Million Euro

„Endlich endlos atmen“ heißt der Abend des „ Klangkrachduos“, und um den Atem kreisen folglich die wortreichen Bildungseinheiten der hinreißenden guten Stunde. Da informiert der Gewandhausbratscher und Intendant der Stelzen-Festspiele bei Reuth sein verblüfftes Publikum zischen 3 und 93 darüber, dass er bis Sonntagnachmittag, 17 Uhr rund 254 Millionen Liter Atemluft konsumiert und mit Stache gemeinsam Sauerstoff im Marktwert von gut einer Million Euro verbraucht hat. Der weltweit für seine klingenden mechanischen, elektrischen und elektronischen Installationen gefeierte Stache ergänzt, dass es als „absolut sicher“ gelten kann, dass noch Reste des letzten Atemzugs im Raum sind, den Julius Caesar am 15. März 44 vor Christus tat – allerdings nicht in Molekülen, sondern atomar.

Skurril, bizarr, surreal – oder einfach nur durchgeknallt.

Der heilige Ernst, mit dem die beiden derlei vortragen, prägt auch ihr sonstiges Tun. Da traktiert Schneider die Nagelgeige, die Leier und die Ballon-Orgel, spielt er die Trompetengeige mit der Stichsäge, begleitet sich dabei selbst keuchend auf dem Klavier-Ergometer, oder Stache liefert die Begleitung zu Saint-Saëns’ Karnevals-Schwan mit der Sack-Karre an. Da spielt Stache virtuos auf den Kuckucksuhren oder auf dem beleuchteten Scherengitter, tastet sinnlich die Schalttafel ab, berserkert auf dem Klavier herum, wobei ihm der Intervall-Automat nach Kräften hilft, er musiziert auf der Doppel-Luftpumpe oder dem mechanischen Nähmaschinen-Antrieb. Immer sind diese musikalische Bemühungen von erheblichem Schauwert, skurril, bizarr, surreal – oder einfach nur durchgeknallt.

Höherer Unsinn und tiefere Weisheit

Dabei bemühen sich die beiden verwegenen Klangkrach-Pioniere zwar nach Kräften um professorale Würde. Aber gegen die kindliche Freude am eigenen Tun finden ihre Gesichtsmuskeln kein Mittel. Und so ist überdeutlich, dass auch seine Urheber diesem schrägen Kosmos aus Klängen und Lichtern, aus Farben und Geräuschen, aus höherem Unsinn und tieferer Weisheit mit nie versiegender Neugier und vergnügtem Staunen begegnen. Aus diesem vergnügten Staunen der beiden großen Jungs, die da raumgreifend umherlaufen, um Musik zu produzieren oder Geräusche oder auch nur Lärm, bezieht dieser viel zu kurze Abend rund um den endlich endlosen Atem seinen Witz und seinen Charme, seinen Zauber und seine Poesie. Der Applaus, der auf die Rückkehr des Ballon-Akkords von der Saaldecke folgt, gibt Schneider und Stache zwei klare Handlungsanweisungen. Erstens: bald wiederkommen. Und, zweitens, dann mit Zugabe.

Von Peter Korfmacher