Leipzig

Es hätte so schön werden können, so kultiviert, so bewegend in seiner heiteren Gefasstheit. Natürlich hatte, klärt Konrad Beikircher uns auf, „auch Beethoven sich etwas zurechtgelegt“ für seine letzten Worte. „Und zwar ein Zitat aus einer Komödie des römischen Dichters Plautus. ,Plaudite amici, comoedia finita est – applaudiert Freunde, die Komödie ist zu Ende’“. Aber

Konrad Beikircher: Der Ludwig - jetzt mal so gesehen. Beethoven im Alltag. Kiepenheuer & Witsch; 288 Seiten, 16 Euro Quelle: Kiepenheuer & Witsch

dann kam alles anders: „Am Tage seines Todes nun lag er da, gegen Mittag dämmerte er ein bisschen vor sich hin, ... da geht die Tür auf und Hofrat Breuning, Beethovens bester Jugendfreund in Bonn, bringt einen Karton herein ... mit ein paar Flaschen Wein, die Beethoven ... vor Wochen bestellt hatte: Rheinwein. Beethoven schaut drauf, freut sich – er war ja Weinkenner und begnadeter Weintrinker – und haucht seine letzten Worte: Schade ... schade .. zu spät!“

Die Vorhut

Zu spät kommt Konrad Beikirchers Beethoven-Büchlein „Der Ludwig – jetzt mal so gesehen. Beethoven im Alltag“ nicht. Es bildet sozusagen die Vorhut für die vielen Regalmeter, die im nächsten Jahr, es ist das von Ludwig vans 250. Geburtstag, auf uns zukommen. Und es scheint durchaus geeignet, dem Beethoven-Relief unserer Zeit neue Facetten hinzuzufügen.

Bizarr vergrößert

Es gibt ja kaum einen Komponisten, dessen Bild von der Nachwelt im Zerrspiegel der Genialisierung so bizarr ins Unermessliche vergrößert wurde wie das seine: Beethoven, das war der ungepflegte, der übellaunige, der einsame, der im engsten Wortsinne asoziale, der asexuelle nur seiner einzigartigen Kunst lebende Einzelgänger, Eigenbrötler, Misanthrop.

Nicht immer taub

Ja. All das war Ludwig von Beethoven auch. Aber eben nicht nur. Er war nicht immer taub, also war er nicht immer sozial ausgeklinkt. Und obschon er es als Sohn eines kapitalen Säufers und einer allzu früh verstorbenen Mutter nicht leicht hatte in seiner Jugend und schon jung Verantwortung für die Brüder und den Vater übernehmen musste, schildert Beikircher eine beinahe unbeschwerte rheinische Kindheit in Bonn. In einer Stadt mit knapp 10 000 Einwohnern, die als kurfürstliche Residenz kulturell seinerzeit durchaus in der Oberliga spielte und über ein weithin gerühmtes vorzügliches Orchester verfügte.

Das Karnevals-Gen

Von Streichen ist da die Rede, von zünftigen Gelagen, von jugendlicher Wallung, und davon, dass der junge Ludwig schon einen Schlag beim anderen Geschlecht hatte. Und dass der titanische Meister der Töne karnevalistisch aktiv war, wird den Anhängern der vergnügungsfreien Genie-Theorie nicht passen, versteht sich aber von selbst angesichts der Umtriebe des Großvaters gleichen Namens: „Wir wissen nämlich, dass der alte Ludwig auch dazu verpflichtet war, die Sitzungen vom Festausschuss Bonner Karneval und die Prunksitzungen der Bonner Karnevalsgesellschaft ,Mures Albae – Wieß Müüs’ musikalisch zu untermalen. Vielleicht hat daher auch unser Ludwig das Karnevals-Gen abbekommen.“ Es folgt der so fragwürdige wie witzige Verweis auf die musikalischen Folgen: „Einige Kompositionen legen jedenfalls nahe, dass er sein Leben lang an Karnevalsliedern hing. ... Der Beginn der ... ,Frühlingssonate’ ist so ein Fall. Singen Sie ab dem ersten Takt parallel dazu: ,Einmal am Rhein, und dann zu zweit alleine sein’.“

Der Alltag diktiert die Stilhöhe

Ansonsten hält sich Beikircher, immerhin nicht nur Kabarettist und Psychologe, sondern auch studierter Musikwissenschaftler, mit musikalischen Erörterungen weitgehend zurück. Wenigstens klärt er noch en passant darüber auf, was es mit dem Beginn und damit mit dem gesamten Material der Fünften auf sich hat. Aber sonst bleibt er in den Kapiteln „Beethovens Leben im Rheinland – und wie trotzdem etwas aus ihm geworden ist“, „Die Ausbildung und der Sprung nach Wien“, „ Beethoven und das liebe Geld“, „ Beethoven zu Tisch“, „Der Mietnomade“, „ Ludwig und die Frauen“ und „Der Helikopteronkel“ tatsächlich bei „ Beethoven im Alltag“. Und der diktiert dem Buch auch die Stilhöhe.

Charmant unsortiert

Denn es ist sozusagen ein Nebenprodukt des Beethoven-Bühnenprogramms von Konrad Beikircher. Und wer beim Lesen ebenfalls auf seine Kosten kommen will, tut gut daran, sich dessen Plauderton vor Ohren zu halten. Denn der Tonfall des aus Südtirol stammenden Überzeugungs-Bonners mit der leicht sägenden rheinischen Lautung hilft ganz ungemein dabei, über die Schwächen des gleichwohl höchst amüsanten Büchleins hinwegzulesen. Über die umgangssprachlichen Entgleisungen, das charmant Unsortierte, die ellenlangen und bisweilen ziemlich unverbundenen Zitate, die zusammen mit dem aufgeblasenen Anhang wohl vor allem die Seiten füllen sollen.

Man muss ihn einfach lieb haben

Und doch trägt das alles sein Scherflein dazu bei, dass Konrad Beikircher seinem erklärten Ziel ziemlich nahe kommt: Nach der Lektüre muss man ihn einfach lieb haben, diesen auf ein menschliches Maß zurückgestutzten Ludwig van Beethoven. Seine Musik, die dadurch keinen Millimeter ihrer titanischen Größe einbüßt, sowieso.

Konrad Beikircher auf der Leipziger Buchmesse: 22. März, 13.30 Uhr, LVZ-Autorenarena (Halle 5, Stand D 100); 20 Uhr im Kabarett-Theater Sanftwut (Mädlerpassage)

Von Peter Korfmacher