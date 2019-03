Leipzig

Natürlich ist es nicht so einfach, weil nichts einfach ist im Zusammenhang mit der Musik Johann Sebastian Bachs. Aber über Jahrhunderte hat sich doch die Einschätzung verfestigt, die nach Johannes sei die dramatischere der beiden vollständig überlieferten Passionen des großen Thomaskantors. Edward Caswell dagegen, den der Konzertchor Leipzig eingeladen hat, sie zur Buchmesse zu dirigieren, in der Nikolaikirche, wo sie am Karfreitag des Jahres 1724 zum ersten Mal erklang, scheint das anders zu sehen: Abgesehen von den kraftvollen Turbae, den meist blutrünstigen Einlassungen der Menge, ist seine Sicht auf die Johannes-Passion eine ziemlich verinnerlichte.

Das funktioniert momentweise ausgezeichnet. In den so schlichten wie bewegenden Chorälen zum Beispiel, in denen Caswell lustig die Fermaten zerteilt. Oder, mehr noch, in den beiden Arien, in denen Susanne Krumbiegel mit ihrem warmen Alt und der vorbildlichen Artikulation die Musik direkt in die Herzen der Zuhörer träufelt: „Von den Stricken meiner Sünden“ und „Es ist vollbracht“, worin sie die Leipziger Traditionen inhaltlichen Musizierens zu höchster Vollendung trägt.

Aber meist funktioniert es eher nicht. Bei den Solisten liegt es daran, dass Krumbiegels Kollegen die Fehlstellen, die Caswell lässt, weil er als international gefragter Chordirigent den Standpunkt zu vertreten scheint, dass er sich vor allem um den Chor zu kümmern habe, nicht selbstständig mit gestalterischer Kraft, mit Inhalt, mit Substanz zu füllen vermögen. So belässt es Nico Eckert als Evangelist meist beim dezent gesungenen Aufsagen der Texte mit gelegentlichen Ausbrüchen bei Worten wie „schreien“, die er dann schreit, oder Spitzentönen, die er grundsätzlich presst. Wie zum Ausgleich dafür säuselt er die „Erwäge“-Arie in die Nähe der Empfindsamkeit, wo er sich mit dem harm- und körperlosen Jesus Philipp Goldmanns trifft. Der Arien-Bass Gun Wook Lee mulmt derweil vom Dirigenten alleingelassen vor sich hin, während am anderen Ende Reglint Bühler mit ihrem Sopran ihr Heil in spitziger Schärfe sucht.

So tragen in dieser Johannes-Passion die Ensembles fraglos die Hauptlast. Der Konzertchor mit schönen Farben, exzellenter Artikulation und (zu selten abgerufener) Kraft, das historisch bestens informierte Neue Barockorchester mit warm timbrierter Leichtigkeit und Eleganz – nachdem es sich damit abgefunden hat, dass es hier die Aufgabe der Konzertmeisterin Nadja Zwiener ist, den Laden zusammenzuhalten und auszubalancieren. Dazu kommen fabelhafte Solisten wie Katharina Holzhey an der Gambe oder Elisabeth Grümmer an der Oboe und eine wunderbar farbige Continuo-Gruppe.

Das alles ist immer wieder für bewegende Momente gut. Aber es bleibt bei diesen Momenten, weil Caswell zu wenig anfängt mit dem wunderbaren Material, das er da zur Verfügung hat und das er eher verwaltet, als dass er damit gestaltete. Beinahe scheint es, als habe er Angst vor der dramatischen und emotionalen Kraft dieser Musik. Ein Eindruck, der ausgerechnet im Schlusschor „Ruhet wohl“ besonders stark ist. Hier lässt er Chor und Orchester so sanft hauchen, dass das Schlaflied tatsächlich nicht mehr weit ist.

Am Anfang dieses Konzert steht eine verblüffend überflüssige Legitimation dieses Werkes an diesem Ort an diesem Tag im Jahr 30 nach den Leipziger Friedensgebeten und Montags-Demonstrationen. Im Programmheft mündet diese Argumentation gar in die absurde Binse, der Appell „Keine Gewalt“ der Friedlichen Revolution finde sich in der Bibel wieder – „ Jesus wird stets in diesem Sinne zitiert“. Am Ende indes fällt der Applaus in der ziemlich leeren größten Leipziger Kirche immerhin so freundlich aus, wie es der potenziell erstklassige Chor, das meist hörenswerte Orchester und die wunderbare Susanne Krumbiegel verdient haben.

Von Peter Korfmacher