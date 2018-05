Am Anfang steht ein Klassiker: Mit „Faust I+II“ eröffnet Enrico Lübbe am 29. September die neue Spielzeit am Leipziger Schauspiel. Am Ende der ersten fünf Jahre würdigt Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) den Intendanten und bescheinigt ihm „Erfolge in vielerlei Hinsicht“.