Kraftwerk begeistern in Dresden

Dresden. Wie sollte es anders sein - beinahe auf die Sekunde genau haben Kraftwerk am Freitagabend um 20:00 Uhr ihre erste von vier ausverkauften Shows im Dresdner Albertinum gestartet. 1500 Zuschauer genossen in ungewöhnlicher Umgebung eine exakt zweistündige Show der immer noch aktuellen 3D-Konzertreihe. Ausgestattet mit den entsprechenden Brillen erlebten die Zuhörer vor allem eine Mixtur etablierter Kraftwerk-Klassiker wie „Das Model“ und „Computerwelt“, wobei ausufernde Varianten von „Tour de France“, „Radioaktivität“ und „Trans Europa Express“ für den eigentlichen Verve des Abends sorgten.

Neu ist das Konzept nicht - bereits vor sechs Jahren hatten sich Kraftwerk im Museum of Modern Art in New York quasi erstmals selbst ins Museum verfrachtet. Danach folgten etliche Auftritte in namenhaften Galerien weltweit und eine ausgedehnte 3D-Tour durch größere Konzertarenen. Die Auftrittsreihe in Dresden findet begleitend zu einem Symposium der Staatlichen Kunstsammlungen statt, das sich unter anderem der 3D-Digitalisierung im Kontext der Museumsarbeit widmet.

Neben Fritz Hilpert, Henning Schmitz und Falk Grieffenhagen agiert mit Ralf Hütter immer noch ein Gründungsmitglied von Kraftwerk auf der Bühne. Nach zwei fulminanten Stunden einschließlich Zugaben verabschieden sich die stoisch agierenden Elektropop-Urgesteine in ihren leuchtenden Gitternetzanzügen vom nicht minder stoisch agierenden und dennoch sichtbar begeisterten Dresdner Publikum mit geradlinigen Verneigungen.

Norbert Seidel