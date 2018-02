Kronprinzessin Mette-Marit kommt zur Leipziger Buchmesse

Oslo/Leipzig. Die Buchmesse erhält in diesem Jahr royalen Besuch aus Norwegen: Kronprinzessin Mette-Marit kommt am 17. März nach Leipzig und nimmt zwischen 13 Uhr und 13.30 Uhr auf dem Blauen Sofa in der Glashalle Platz. Das bestätigte die Messe auf Anfrage von LVZ.de.

Die Frau von Prinz Haakon wird als Interviewerin ein Fernsehgespräch mit der Bestseller-Autorin Maja Lunde über ihr jüngstes Buch „Blue“ führen. Die gebürtige Osloerin landete 2017 einen Überraschungs-Erfolg in Deutschland. Mit „Die Geschichte der Bienen“ veröffentlichte die 42-Jährige den hierzulande meistverkauften Roman des Jahres.

Mette-Marit als Literatur-Botschafterin engagiert

Die Leipzig-Reise der lesebegeisterten Kronprinzessin soll zur Vorbereitung auf die Frankfurter Buchmesse 2019 dienen, bei der Norwegen Gastland ist, teilte das Außenministerium des skandinavischen Landes mit. „Kronprinzessin Mette-Marit hat sich der Aufgabe verschrieben, die norwegische Literatur international zu fördern und wird als Botschafterin der norwegischen Literatur ein wichtiger Unterstützer des Gastlandprojekts sein“, heißt es.

Schon seit vielen Jahren engagiert sich Mette-Marit für das Thema Literatur und unterstützt Initiativen besonders für Kinder und Jugendliche. So fuhr sie bereits mit einem Zug durch ihr Heimatland und machte Werbung fürs Lesen.

Das Gastland-Projekt wird vom Zentrum für norwegische Literatur im Ausland (NORLA) geleitet. Mette-Marit, Tochter eines Journalisten und Verlegers, soll auf der Leipziger Buchmesse auch an einer Veranstaltung mit NORLA und deutschen Buchhändlern teilnehmen.

Von nöß