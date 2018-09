Als „das Buch zur Zeit“ bewirbt der Verlag Lukas Rietzschels Debütroman „Mit der Faust in die Welt schlagen“, der am Freitag erscheint. Weil er in Sachsen spielt, weil Gewalt eine Rolle spielt und jede Menge Tristesse. Es geht um zwei Brüder, ein Dorf und eine wachsende Wut. Am 26. September liest Rietzschel in Leipzig.