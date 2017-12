Laissez-faire-Papa: Tolle Janosch-Adaption der Leipziger Gruppe Ciacconna Clox

Leipzig. Wenn Theatermacher die vierte Wand einreißen und in Kontakt zum Publikum treten, sind sie schnell mit dem Zauberwort „Performance“ zur Hand. Das klingt irgendwie modern, dabei ist die sogenannte Interaktion mit den Zuschauern im Kindertheater spätestens seit Kasperle die Norm. In der Schaubühne Lindenfels hat Darsteller Stefan Ebeling am Samstag bereits ausgiebig mit den kleinen und großen Besuchern agiert, als die Gäste erst allmählich sämtliche Reihen im Ballsaal besetzten. „Ting!“, tönt es wieder und wieder aus dem Laptop. Post für den Löwen.

„Jetzt spiel doch mal weiter!“, soll sich später ein junger Zuschauer empören. „Immer musst du unterbrechen wegen dem Scheißcomputer.“ Mittlerweile hat Ebeling für diese Premiere der Theatergruppe Ciacconna Clox eine Löwenperücke übergestreift. In der Regie Jan Jochymskis bringt das Leipziger Ensemble einen wunderbaren „kleinen Erziehungsberater“ Janoschs auf die Bühne: „Papa Löwe und seine glücklichen Kinder“.

Vor knapp 20 Jahren geschrieben, handelt es sich um eine zeitgemäße Familie: Während die echten Löwenpapas in der Savanne ein faules Leben genießen, wie Ebeling vorab mit den Zuschauern klärt, lebt dieser hier eher angestrengt. Mama Löwe ist Chefin im Büro und radelt früh aus dem Haus; sein Auftrag: das Glück der sieben Kinder. Nebenher ein bisschen das, was man heute „Home Office“ nennt, zu Hause arbeiten. „Ting!“

Liebevoll und detailreich

Die Requisiteurinnen Franziska Eisermann und Elisabeth Schiller-Witzmann statten den Löwen so liebevoll und detailreich aus, dass ihm die Hauptaufgabe besser gelingt als der Broterwerb. Für Trilli – wie alle kleinen Löwen von einer Puppe verkörpert, die ebenfalls von Eisermann fabriziert ist – zimmert der Papa aus Kleiderhaken, Frühstücksbrett, Taschentuch und Plasteflaschen ein Schiff, das er auf die Namen dreier Helfer aus dem Publikum „Friedrich-Nina-Paula“ tauft. Mariechen darf auf einer Wunderkerze ins All, zu dem das Bühnenlicht die Decke des Saals beeindruckend illuminiert. Und Pauli darf glauben, er führe schwarz Straßenbahn.

Für Frieda singt Papa ein Lied, das sehr zur Freude des Publikums alle schlimmen Wörter enthält, die man nicht sagen darf. Alfred klaut Obst, Liesel glotzt Youtube, und Piller pullert aus dem Fenster. Kein Wunder, dass der Laissez-faire-Papa am Abend todmüde unterm Tisch liegt und sein hinreißender Darsteller nach einer Stunde durchgeschwitzt in den langanhaltenden Applaus zwinkert. Ziel erreicht, die Löwenkinder sind glücklich. Und ihre menschlichen Altersgenossen auch.

„Papa Löwe“, ab 5 Jahre, weitere Vorstellungen Samstag und Sonntag, je 16 Uhr, Schaubühne Lindenfels (Karl-Heine-Straße 50), Eintritt 5 bis 10 Euro

Von Mathias Wöbking