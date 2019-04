Leipzig

Alle vier Jahre richtet der deutsche Chorverband seit 2008 in einer anderen deutschen Stadt das Deutsche Chorfest aus, um Vokalensembles aller Genres, vom Kinder- über den Pop- und Kirchenchor bis zum Männergesangsverein ein Podium zu bieten. Nach Bremen, Frankfurt am Main und Stuttgart ist im nächsten Jahr Leipzig an der Reihe.

Nun stellten Ex-Bundespräsident Christian Wulff in seiner Eigenschaft als Präsident des Deutschen Chorverbandes, Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer und Leipzigs Oberbürgermeister Burkhard Jung das Mammut-Projekt in Leipzig vor.

15.000 Teilnehmer erwartet

Vom 30. April bis zum 3. Mai 2020 werden in Leipzig rund 400 Chöre mit zusammen gut 15 000 Sängerinnen und Sängern erwartet. Sie erhalten Auftrittsmöglichkeiten in den Konzertsälen und Kirchen der Stadt, können am zeitgleich ausgerichteten deutschen Chorwettbewerb teilnehmen, können in Kirchen und sozialen Einrichtungen singen, natürlich die Konzerte der Konkurrenz genießen, gemeinsam mit anderen Ensembles Projekte erarbeiten und die Stadt kennenlernen.

Ein zentraler Gedanke dabei ist, informiert der Deutsche Chorverband: „ Chorfest für alle: Ob aktiv mit dem eigenen Ensemble oder Chor, als einzelne Sänger und Sängerinnen oder Konzertbesucher – jeder hat die Möglichkeit, dabei zu sein, mitzusingen und Vokalmusik in ihrer ganzen Vielfalt zu entdecken. Zahlreiche Konzert- und Mitsingangebote – vom Wettbewerbskonzert bis zum Offenen Singen – laden zum Zuhören und Mitmachen ein.“

Das Deutsche Chorfest wird finanziert mit jeweils 450 000 Euro vom Freistaat Sachsen und der Stadt Leipzig, dazu kommen 100 000 Euro aus dem Etat von Kulturministern Monika Grütters und gut 300 000 Euro, die die teilnehmenden Sängerinnen und Sänger über ihre Anmelde- und Teilnahme-Gebühren beisteuern.

www.chorfest.de

Von Peter Korfmacher