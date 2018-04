Leipzig

In der bis auf den letzten Platz gefüllten Arena gibt es ab den ersten Tönen des eröffnenden „Hardwired“ kein Halten mehr unter den Fans. Dazu trägt sicherlich auch bei, dass diese ihren Helden durch die mittig in der Halle platzierte Bühne so nahe wie selten kommen. Ein Kontakt, den auch die Band selbst immer wieder sucht. Insbesondere Frontmann James Hetfield lässt es sich nicht nehmen, immer wieder auf Tuchfühlung mit der Menge zu gehen und die Fans stetig anzustacheln. Als zweiter Aktivposten neben dem Bandkopf fungiert Bassist Robert Trujillo, der nicht nur mit Fingerfertigkeit glänzt, sondern beim eigens für Leipzig angestimmten Cover von "Balls to the wall" der Band accept auch seine Deutschkenntnisse unter Beweis stellt. Und auch Gitarrist Kirk Hammett lässt sich ob der euphorischen Reaktionen ein ums andere Mal ein breites Grinsen entlocken, während Taktgeber Lars Ulrich streckenweise wie ein Derwisch sein Instrument bearbeitet.

Zur Galerie Konzert der Band METALLICA in der ausverkauften Arena in Leipzig. Frontmann James Hetfield auf der Bühne in Aktion.

Es scheint tatsächlich, als sei die Band seit der Veröffentlichung des aktuellen Albums in einen Jungbrunnen gefallen. Dass man sichtlich stolz auf das Werk ist, zeigt sich auch daran, dass im Verlauf der rund zweieinhalbstündigen Show insgesamt sieben aktuelle Stücke den Weg in die Setliste finden. Daneben wird mit „Seek & Destroy“, „Motorbreath“, „Creeping Death“ und „One“ aber auch ein breiter Bogen über die inzwischen 37 Jahre umspannende Bandgeschichte geschlagen. Das Quartett zeigt sich in bestechender Form und spielt sich die musikalischen Bälle mit traumwandlerischer Sicherheit zu.

Entsprechend frenetisch ist schließlich auch der Jubel, der nach dem abschließenden „Enter Sandman“ durch die Arena brandet. Metallica, das würden wohl nicht wenige Zuschauer an diesem Abend unterschreiben, sind in dieser Form eine der besten Live-Bands der Welt.

Von Bastian Fischer