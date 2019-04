Leipzig

Bis zuletzt hielten die Spekulationen an - doch Yoko Ono ist am Mittwochabend nicht zur Ausstellungseröffnung ihrer Werkschau im Museum der bildenden Künste erschienen. So musste Museumsdirektor Alfred Weidinger die Ausnahmekünstlerin bei den ungefähr 2000 Gästen der Vernissage entschuldigen.

Zuvor wurde die wohl umfassendste Werkschau der New Yorkerin mehrfach verschoben. In der Zwischenzeit haben ihre Word Pieces im Leipziger Stadtbild vermutlich schon die Neugier geweckt.

So war es auch nicht verwunderlich, dass bis zuletzt die Hoffnung bestand, dass Yoko Ono der Ausstellungseröffnung doch selbst beiwohnen würde: Leipziger wollen sie in der Stadt gesehen habe, der Museumsdirektor wartete bis zum Schluss auf eine Antwort.

„Sie beseelt das ganze Haus“

Für die Ausstellung ist es am Ende egal. „Sie schafft es, das gesamte Haus zu beseelen“, beschreibt Weidinger die Wirkung der Kunst der in New York lebenden Konzeptkünstlerin. Bis zum 7. Juli sind rund 70 Arbeiten und Werkreihen von den 50er Jahren bis heute im Museum zu sehen. Viele von ihnen waren in ähnlicher Form bereits woanders zu seien, einige sind exklusiv für Leipzig entstanden.

Yoko Ono habe eine enge Beziehung zur Musik, ihre künstlerische Arbeit vergleiche sie mit Partituren, mit Anweisungen, erklärt der Museumsdirektor, der die Ausstellung in enger Zusammenarbeit mit der Künstlerin und ihrem langjährigen Freund und Fluxus-Experten Jon Hendricks erarbeitet hat.

Zur Galerie Mit der Ausstellung „Peace is Power“ hat das Museum der bildenden Künste die Werke von Yoko Ono nach Leipzig geholt. Am Mittwoch wird sie feierlich eröffnet.

Diese Ausstellung in Ostdeutschland, in Leipzig zu machen, sei für sie eine ganz besondere Motivation gewesen, betont Weidinger. Für seine erste international ausstrahlende Ausstellung in Leipzig hofft er auf eine Besucherzahl zwischen 50.000 und 100.000. „Das wäre fantastisch.“

Liebe & Frieden, Schrecken & Krieg

Fünf Jahre nach ihrer Retrospektive in der Frankfurter Schirn handelt es sich nach Museumsangaben um Yoko Onos bislang umfangreichste Werkschau in Deutschland. Sie bespielt fast das gesamte dritte Obergeschoss, zudem sämtliche Höfe und Terrassen.

Sie ist irgendwie überall. Im Museumscafé kann man Schach spielen. Alle Figuren auf dem Brett sind weiß. Schnell verwischen die Grenzen zwischen den eigenen Figuren und denen des Gegners. „Play it by trust“, heißt die Arbeit. Vertrauen, Liebe, Frieden, aber auch Schrecken, Krieg und Gewalt sind Kernthemen der Künstlerin, die auch in dieser Ausstellung verhandelt werden.

Seile wie Sonnenstrahlen

Die Schau ist so poetisch und schmerzhaft: 100 weiße Seile führen in der Arbeit „Morning Beams“ wie Sonnenstrahlen von der Decke. „Helmets“ besteht aus hängenden Helmen aus dem Zweiten Weltkrieg In ihnen liegen Puzzleteile zum Mitnehmen, aus denen sich ein blauer Himmel zusammensetzen lässt. 100 Särge für Männer, Frauen und Kinder bestimmen einen Raum. Aus ihnen wachsen Zitronenbäume, es duftet, im Hintergrund zwitschern Vögel. „Ex it“, heißt die Arbeit, die Tod und Leben lyrisch eineinander verwebt.

Gewalt gegen Frauen spielt in mehreren Arbeiten eine Rolle. Für „Arising“ waren Frauen aufgefordert worden, anonym von ihren Gewalterfahrungen zu berichten. Sie konnten ein Foto ihrer Augenpartie mitschicken. In den ersten drei Tagen seien 74 Meldungen eingegangen. Das sei schlicht „schrecklich“, sagt Alfred Weidinger. Diese Berichte befinden sich nun an den Wänden. Klar und direkt. So wie die gesamt Ausstellung.

Viele der gezeigten Kunstwerke sind interaktiv. Für „Toilet Thoughts“ wurden Plakate in öffentlichen Toiletten aufgehängt, zur Bemalung und Beschriftung freigegeben und in Abständen von mehreren Wochen fotografiert. Besucher können Nägel in ein Kreuz schlagen. Künstler wurden aufgerufen, für „Water Event“ Kunstwerke beizusteuern, die auserwählten sind im Café zu besichtigen.

John Lennon lächelt

John Lennon, Yoko Onos Mann, der 1980 vor dem Gebäude am Central Park erschossen wurde, in dem sie heute noch lebt, kommt nur am Rande vor. Das Plakat „War is over“! (if you want it) etwa entstand nach dem berühmten Bed-In des Paars gegen den Vietnamkrieg vor fast genau 50 Jahren. Auf dem Video „Smile“ sieht man ihn einfach nur lächeln.

Von Jürgen Kleindienst