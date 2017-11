Leipziger Breakbeat-Klassentreffen im Institut für Zukunft

Leipzig. Drum’n’Bass hat in Leipzig eine lange Tradition. Seit den frühen 1990er Jahren gibt es in der Messestadt diverse Veranstaltungsreihen und Netzplattformen, auf denen Breaks und Beats der Nabel der Welt sind. Zahlreiche Leipziger DJ-Crews und Produzenten haben nicht nur dort vielfach Kreatives zum Genre beigetragen. Am Dienstagabend kommen einige Protagonisten von damals und heute im Institut für Zukunft (ifz) zusammen.

„Drum and Bass Reloaded“, das jährliche Klassentreffen der Szene, zeigt sich im Club unter dem Kohlrabizirkus erstmals auf drei Floors. Mit dabei sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch unter anderem cfm (repertoire), Derrick (Ulan Bator), Booga (Defrostatica), Plastiks (Blackchill Production) und Consciius Mind (DTL). Los geht es um 23 Uhr.

mpu

Mehr zur Veranstaltung: ifz.me