Leipziger Buchmesse: Diese Stars kommen zur LVZ-Autorenarena

Leipzig. Bis zu 300.000 Besucher, ein Lesefest ohnegleichen und mittendrin im Messegeschehen die LVZ-Autorenarena mit einem prominenten Autoren-Aufgebot: Vom 15. bis zum 18. März findet in Leipzig die Buchmesse statt. Am Donnerstag enthüllte die Messe das Programm. Und die LVZ verrät, wer wann in Halle 5 am beliebten Stand C 100 zu Gast ist.

Rund 50 Lesungen an vier Tagen, oft im Halbstundentakt – das lockt jedes Jahr tausende Besucher zur LVZ-Autorenarena. Überraschendes und Populäres erwartet das Publikum. Fachautoren und Romanciers betreten die kleine Bühne und stellen ihre Werke jeweils in unterhaltsamen Talks mit LVZ-Redakteuren vor.

Überblick: Alle Stars der LVZ-Autorenarena 2018

Auftakt mit preisgekrönter Journalistin

Schon am Donnerstag hat die Leipziger Volkszeitung gleich zum Auftakt Ernest Wichner zu Gast, der einen Überblick über die Literaturszene des Buchmesse-Gastlands Rumänien gibt. Weltstar Bernhard Schlink ("Der Vorleser) redet mit Kulturredakteurin Nina May über seinen Roman „Olga“, Dennis Gastmann stellt seine Reisereportage „Der vorletzte Samurai“ mit Einblicken in die Rätsel und Rituale Japans vor.

Um 14 Uhr ist die norwegische Autorin Asne Seierstad zu Gast. Die renommierte Journalistin arbeitete auch als Berichterstatterin aus Kriegs- und Krisengebieten. Für „Einer von uns. Die Geschichte eines Massenmörders“ erhält sie 2018 den Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung.

Highlights von Alice Schwarzer bis Tom Pauls

Alice Schwarzer stellt ihr Buch in der LVZ-Autorenarena vor.

So geht es dann bis Sonntag mit vielen bekannten Persönlichkeiten weiter: Frauenrechtlerin Alice Schwarzer ist am Freitag am LVZ-Stand zu Gast, erzählt in der Autorenarena von einer jahrzehntelangen Beziehung zu einer algerischen Familie. Bachmann-Preisträgerin Nora Gomringer schlägt mit ihren poetischen Texten eine Brücke zur Geschichte der Lyrik.

Spannung ist garantiert, wenn Sebastian Fitzek liest.

Der Samstag in der LVZ-Autorenarena wird spannend, kurios und politisch: Sebastian Fitzek liest aus seinem neuesten Psychothriller, "Schatzsucher" Fabian Kahl erzählt von seiner Jagd nach Antiquitäten in "Bares für Rares" und Gregor Gysi zieht in seiner Autobiografie "Ein Leben ist zu wenig" Bilanz.

Am Sonntag liest Kabarettist und Schauspieler Tom Pauls aus seiner Hommage an eine große Dichterin der sächsischen Mundart, der Leipziger Sascha Lange erzählt die Geschichte eines Phänomens in den 1980er-Jahren und Moderator Alexander Zimmeck geht auf eine kulinarische Entdeckungsreise durch Mitteldeutschland.

Live-Stream und spannende Leseorte in der Stadt

Alle Gespräche der LVZ-Autorenarena können Sie auf LVZ.de im Live-Stream verfolgen.

Die Leipziger Buchmesse rechnet in diesem Jahr mit knapp 300 000 Besuchern. „Im Vorjahr haben wir etwa 285 000 Gäste empfangen und wir hoffen auf eine ähnliche Zahl in diesem Jahr“, sagte Pressesprecherin Julia Lücke. In der ganzen Stadt steigt das Literaturfestival „Leipzig liest“ und präsentiert 3600 Veranstaltungen mit 3400 Autoren und anderen Mitwirkenden an 550 Orten.

Manga-Comic-Con und Tigerente

Parallel zur Buchmesse startet in den Messehallen auch die Manga-Comic-Con. Die Zeichner Toyotarou, Mika Yamamori und Osora sind in Leipzig ebenso dabei wie ihre europäischen Comic-Kollegen Goran Sudzuka, Mirka Andolfo und Miguel Diaz Vizoso. Aber auch die jüngsten Besucher kommen auf ihre Kosten, wie Buchmessedirektor Zille verspricht. „Die Tigerente wird 40 Jahre alt und Karl Marx 200. Diese Vielfalt verspricht einen interessanten Spannungsbogen.“

Von lyn / ar (mit dpa)