Mit typisch anarchischem Witz hat Ärzte-Schlagzeuger Bela B am Donnerstagabend im Werk 2 sein Romandebüt „Scharnow“ präsentiert. Er hatte dabei so sichtlich so viel Spaß auf der Bühne, dass man kaum an einen baldigen „Abschied“ der Ärzte glauben mag.