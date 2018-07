Leipzig

Bereits seit gut einer Woche steht Leipzig schon im Zeichen der Regenbogen-Flagge, gab es zahlreiche Veranstaltungen für eine liberalere Gesellschaft und gegen vielseitige Formen von Diskriminierung in der Messestadt. Am kommenden Samstag findet der „Christopher Street Day 2018“ mit großer Parade durch die Innenstadt, einem bunten Straßenfest und dem standesgemäßem Abendball aber seinen Höhepunkt.

Los geht die als politische Demonstration angezeigte CSD-Parade um 14 Uhr auf dem Leipziger Markt. Von dort wird sich der schillernde Tross über Grimmaische und Reichsstraße in Richtung Bahnhof bewegen. Anschließend geht es über Goethestraße und Kurt-Masur-Platz auf den südlichen Innenstadtring, ziehen die Teilnehmer dann vom Simsonplatz aus kurz ins Musikviertel und wieder zurück in Richtung Wilhelm-Leuschner-Platz und Innenstadt. Autofahrer müssen temporär mit Behinderungen rechnen.

Zu den politischen Forderungen der Veranstalter gehören unter anderem ein Ende von Geschlechter-Stereotypisierung, Nationalismus, Rassismus, Antisemitismus, Sexismus und Hass auf Schwule, Lesben, Bisexuelle und Transgender. Dazu gehört auch eine grundsätzliche Anerkennung homosexueller Verfolgung – auch in sogenannten sicheren Herkunftsländern – bei der Bearbeitung von Asylverfahren. Der Leipziger CSD macht sich zudem für Lebens- und Familienformen abseits der Norm stark und fordert die Abschaffung des sogenannten Transsexuellengesetzes, das die Feststellung einer klaren Geschlechtszugehörigkeit regeln soll.

Zur Galerie Der Christopher-Street-Day in Leipzig verläuft in diesem Jahr wieder gewohnt farbenfroh. Trotz dass die Ehe für alle inzwischen erreicht ist, erinnert die LGBTQI-Community in Leipzig daran, dass Menschen jenseits einer heteronormativen Identität in vielen Bereichen der Gesellschaft noch immer diskriminiert werden. (Bilder: André Kempner)

Straßenfest auf dem Markt – Party im Täubchenthal

Bis 16 Uhr wird die CSD-Parade samt politischer Inhalte dann den Leipziger Markt wieder erreicht haben. Noch bis 20 Uhr stellen sich rings herum zum bunten Straßenfest verschiedene Institutionen und Verbände vor, wird es auch musikalisches Programm und Kulinarisches geben. Ab 21 Uhr geht die queere Veranstaltungswoche dann aber mit großen Schritten ihrem glamourösen Finale im Täubchenthal entgegen. Mehr als 1500 Gäste werden zum „Prideball 2018“ im Plagwitzer Club erwartet – darunter natürlich auch viele Dragqueens und –kings.

Der Leipziger CSD findet jährlich seit 2004 statt und ist Teil einer weltweiten Initiative. Mit den Veranstaltungen soll an einen queeren Aufstand rings um die New Yorker Christopher Street im Jahr 1969 erinnert werden. Nach gewalttätigen Razzien an schwulen Treffpunkten und in Szenebars der Stadt lieferte sich damals die queere Subkultur tagelang Straßenschlachten mit der New Yorker Polizei. Im Jahr darauf fand in Erinnerung an die Opfer erstmals der „Christopher Street Liberation Day“ in der US-Metropole statt.

In Deutschland wird dem CSD seit 1972 gedacht. Die größte jährliche CSD-Parade mit mehr als einer Millionen Teilnehmern findet in Köln statt. In Berlin und Hamburg sind regelmäßige mehrere Hunderttausende dabei. Zur Parade in Leipzig kamen im vergangenen 7000 Menschen zusammen.

https://www.csd-leipzig.de

Von Matthias Puppe