Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst wird zur Ausstellungsfläche

Leipzig. Es ist Leipzigs größte und wildeste Ausstellung mit Kunst, die so zeitgenössisch ist, dass sie zum Teil noch nicht fertig ist. Am Donnerstagabend hat in der Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB) wieder der Rundgang begonnen. Bis zum Sonntag wird diesmal nicht nur das Hochschulgebäude in der Wächterstraße wieder für vier Tage zu einem einzigartigen Ausstellungsparcours.

In diesem Jahr wird erstmalig die HGB-Außenstelle in der Trufanowstraße 6 bespielt. Präsentiert werden dort Virtual-Reality-Arbeiten, die Studierenden von Peter Piller zeigen einen Teil ihrer Klassenausstellung. Ein Shuttle-Service verbindet das HGB-Hauptgebäude mit der Außenstelle.

Die Ausstellungspremiere in der Trufanowstraße ist nicht nur eine nette Geste für Neugierige. Aufmerksam gemacht werden soll damit auch auf Mittelkürzungen und Raumknappheit. Auf das Thema will der Studierenderat mit verschiedenen weiteren Aktionen während des Rundgangs aufmerksam machen.

Kunstperformance

Nach der Eröffnungsrede von Rektor Thomas Locher fand am Donnerstagabend eine Kunstperformance statt. Unter der Überschrift „Verkaufe HGB“ veranstaltet Snow – das ist der Künstlername des Südkoreaners SeoungLok Paik – eine Auktion.

Schon vor mehr als einem Monat hatte er damit begonnen, im HGB-Lichthof Abdrücke von abgeplatzten Ecken der Säulen zu nehmen, von diesen Modelle zu gießen, die genau auf die beschädigten Stellen passen. Diese wiederum hat er mit den HGB-Corporate-Farben versehen. Auch nach der Auktion bleiben sie an Ort und Stelle, die Käufer können ihren Namen eingravieren lassen und sind somit Eigentümer eines kleinen Stücks Kunsthochschule.

Den Erlös will Snow, der im zweiten Jahr Medienkunst studiert, für die Reparatur weiterer Schäden im Hochschulgebäude einsetzen. Auch dies ein subtiler Kommentar zum Gebäudezustand.

HGB-Rundgang Hochschule für Grafik und Buchkunst Wächterstraße 11 Öffnungszeiten Rundgang: Donnerstag18 – 24 Uhr Freitag und Samstag 11–22 Uhr Sonntag 11–20 Uhr

Wie immer zeigen Studierende und Meisterschüler aus allen Studiengängen Arbeitsergebnisse aus dem vergangenen Jahr. Zu sehen sind zudem die aktuellen Abschlussarbeiten der Diplomanden des Wintersemesters.

Zum 20. Mal jährt sich die Wiedereinrichtung des HGB-Archivs, die Klasse für Intermedia von Alba D’Urbano zeigt in Zusammenarbeit mit Julia Blume, Leiterin des HGB-Archivs, die Ausstellung „an_archiv“. „Die Wahrheit, der Spuk und deine Peergroup“ ist Gegenstand der Klasse von Clemens von Wedemeyer. Hier geht es um Informationspolitiken, Beweise und Spekulationen.

