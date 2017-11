Leipziger Kinos zeigen russische Disney-Produktion – aber nur im O-Ton

Leipzig. Filmvorführungen im Originalton erfreuen sich nach wie vor großer Beliebtheit bei einer kleinen, aber stabilen Zuschauerschaft. Diesen Sonntag aber steht ein kleines Kuriosum auf dem Spielplan der Leipziger Kinos. „The Last Warrior“ heißt es. Originaltitel: „Posledniy bogatyr“. Produziert in Russland – von keinem geringeren Studio als dem amerikanischen Mega-Konzern Disney.

Deshalb ist die inhaltliche Ausrichtung klar: „The Last Warrior“ ist ein humorvolles Fantasy-Abenteuer im Stile von „Die Chroniken von Narnia“ oder „Die unendliche Geschichte“. Den jungen Moskauer Ivan (Viktor Khorinyak) verschlägt es auf unerklärliche Weise in das magische Land Belogorie, wo sämtliche russischen Sagengestalten beheimatet sind. So stapft dort unter anderem das Haus der Hexe Baba Jaga (Elena Yakovleva) auf Hühnerfüßen durch den Wald, mit Magie und Schwertern wird dem Bösen zu Leibe gerückt. Und selbstverständlich ist Ivan der Auserwählte, der diese Welt vor dem Untergang bewahren muss.

Trotz des Produktionsstudios und seiner Massenkompatibilität bleibt „The Last Warrior“ hierzulande aber dem russischsprachigen Publikum vorbehalten: Eine deutsche Synchronisation und Untertitel fehlen. Deutschlandweit läuft er so in rund 80 Kinos an – darunter sind der Leipziger Regina Palast und das Cineplex in Grünau. Für die Vertriebsfirma Kinostar, deren Portfolio vor allem russische und türkische Filme umfasst, eine der bisher umfangreichsten Kinoauswertungen. Während die am Bosporus produzierten Werke zumindest deutsch untertitelt werden, bringt das Unternehmen nach eigener Aussage russische Filme zu 90 Prozent im O-Ton ins Kino.

In Grünau ist das längst keine Neuheit mehr: „Wir spielen russische Filme bereits seit über zwei Jahren äußerst erfolgreich“, so Georg Wehrstedt, Theaterleiter im Cineplex. „Gezeigt wird ausschließlich aktuelles russisches Kino, und das in der Regel in unserem größten Saal. Die Vorstellungen sind meist ausverkauft.“ Denn: Die Zielgruppe ist groß. Die Stadt Leipzig zählte im vergangenen Jahr 8138 Einwohner mit russischem Migrationshintergrund, die damit die personenstärkste Zuwanderergruppe in der Messestadt darstellen. Dem gegenüber stehen 2174 türkische Migranten, weshalb, so Kristian Kossow von Kinostar, „die türkischen Filme in Leipzig keine Rolle spielen“.

Auch im Regina Palast möchte man nun diese Zuschauerschaft erschließen: „Wir haben uns schon lange Gedanken gemacht wie wir an unser russisches Publikum herantreten, daher hat sich ,The Last Warrior’ angeboten“, sagt Sven Erfurth, Leiter des Lichtspielhauses in Reudnitz. Dort sind für Sonntag gleich drei Vorstellung des Fantasy-Abenteuers angesetzt, denn die Resonanz sei bisher sehr gut. Die erste Vorführung wurde deshalb in den größten der sechs Kinosäle verlegt. Weitere russische Produktionen seien für Dezember geplant.

Dennoch bleibt fraglich, wieso „The Last Warrior“ keine deutsche Synchronfassung erhält – trotz eines Produktionsstudios, das in jüngster Vergangenheit zum Sinnbild für die Profitgier der Filmbranche geworden ist.

„The Last Warrior“ in der Originalfassung im Regina Palast diesen Sonntag um 15, 17 und

19 Uhr sowie im Cineplex Leipzig um 17:30 Uhr.

Von Christian Neffe