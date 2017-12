Leipziger Kurator soll Mössinger-Nachfolger in Chemnitz werden

Leipzig/Chemnitz. Der Leipziger Kunsthistoriker Frédéric Bußmann wird ab dem 1. Mai 2018 die Leitung der Kunstsammlungen Chemnitz übernehmen. Der Chemnitzer Stadtrat habe den 43-Jährigen zum Nachfolger von Ingrid Mössinger gewählt, teilte die Stadt Mittwochabend mit. Bußmann ist seit 2011 Kurator im Leipziger Bildermuseum.

Die Personalie war vom Verwaltungs- und Finanzausschuss mit großer Mehrheit bestätigt worden. Laut einem Bericht war der promovierte Philosoph Bußmann mit Interesse an der Kunst der DDR der einzige Kandidat. Am Leipziger Bildermuseum verantwortet er seit 2011 die Kunst vom 19. Jahrhundert bis in die Gegenwart. Zuvor war er wissenschaftlicher Mitarbeiter in den Bayerischen Staatsgemäldesammlungen München. Andere Stationen waren unter anderem in Berlin, Paris, Venedig und New York.

lvz