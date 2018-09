Leipzig

Ganz weit draußen in Wahren, wo nur jede zweite Bahn der Linie 11 der LVB hinfährt, gibt es die Haltestelle Pittlerstraße. Ein paar Minuten Fußweg durch nicht sonderlich attraktive Umgebung, immer noch industriell und gewerblich geprägt, dann findet man dank der neuen Ausschilderung die früheren Pittlerwerke. Über 100 Jahre, bis zur Insolvenz 1997, arbeiteten hier Tausende Beschäftigte, um Maschinen zu bauen, zuweilen auch kriegswichtige. Näher an Schkeuditz gelegen als am Leipziger Zentrum – kann das ein Kunststandort sein?

Zur Galerie Klingt gewaltig, ist es auch. Seit Samstag ist in den Pittlerwerken in Leipzig Wahren das Ausstellungsprojekt Monumenta zu sehen. Es gibt große, kleine und originelle Kunstwerke, es gibt Club, Bar und eine Art Kino. Und es gibt Kritik.

Monumenta. Klingt gewaltig. Ist es auch. Die Dimensionen der Hallen waren für das fünfköpfige Organisationsteam um die Kuratoren Jan Fiedler und Denis Leo Hegic erster Anlass zur Namenswahl. Monumental wird es aber tatsächlich im ersten der drei Haupträume, den sie wegen seiner Raumanmutung als Kirche benannt haben.

Die riesige rote Treppe im Mittelschiff steigt aber kein Heilsbringer herab, sondern ein Monster. Monster? Nein, ein friedlicher Embryo, allerdings auf mehrere Meter Größe aufgeblasen. Die Skulptur des Slowaken Viktor Frešo wirkt deshalb als „Angry Boy“, weil er die Brauen unter der riesigen Stirn zusammenzieht. Der Nachwuchs ist wohl mit dem Handeln der vorherigen Generationen irgendwie unzufrieden.

Nicht ganz zufrieden sind auch die Heroen Marx und Engels nebenan. Sie haben an Gewicht verloren, betont Hegic. In der Gesellschaft außerhalb der Kunsthalle sowieso, doch die einst real existierenden Berliner Plastiken nachempfundenen quietschbunten Pappkameraden der Gruppe Various & Gould kann eine Person anheben. Ideologie zum Anfassen und eventuellen Entsorgen.

„Wir wollten hier aber kein Ufo landen lassen“

Denis Leo Hegic, gebürtiger Kroate, arbeitet hauptberuflich als Kurator am Museum für moderne Kunst in Taiwans Hauptstadt Taipeh. Jan Fiedler ist Kunsthistoriker, aus Hamburg stammend, gerade aber von Wien nach Leipzig gezogen. Bei einem vorherigen Projekt in Berlin wurden sie vom gegenwärtigen Eigentümer der Brache angesprochen, ob sie nicht in den Pittlerwerken was machen möchten.

Die erste Besichtigung stellte klar: Sie möchten. Wie sie es aber geschafft haben, in nur fünf Wochen solch eine Schau samt professionell gestaltetem Katalog auf die Beine zu stellen, grenzt doch schon wegen des logistischen und materiellen Aufwandes an ein Wunder. Zwar sind beide in der internationalen Kunstszene so vernetzt, dass sie nicht lange über geeignete Teilnehmer nachdenken müssen.

„Wir wollten hier aber kein Ufo landen lassen“, sagt Fiedler. So gab es einen offenen Aufruf für Teilprojekte. Rund 20 Leipziger, viele aus dem HGB-Umfeld, sind darum auch dabei. Und der größere Part der Beteiligten kann dann gern Inspiration für die Lokalen sein. Ohnehin schwimmt die hiesige Szene manchmal zu sehr im eigenen Saft.

100 Basketballkörbe

Maßstab ist ein Schlüsselwort des ganzen Konzeptes. Das verwundert angesichts des Titels. Doch so wie man einen Embryo ins Erhabene steigern und degradierte Helden zu Leichtgewichten machen kann, genügen auch einfachere Maßnahmen zur Verschiebung der Proportionen. Basketball kann der Gast im zweiten großen Saal spielen. Doch wurden die Regeln verändert.

An die 100 Körbe hängen an den Wänden in unterschiedlicher Höhe. Gestaltet wurden sie durch diverse Künstler, ebenso die Bälle, die gleichfalls im Plural existieren. Ein Kleinkind hat hier ebenso wie ein Recke die Chance, einen Treffer zu erzielen. „Play with Art“ nennt sich dieser Abschnitt. Das ist wörtlich gemeint.

Der dritte Saal nennt sich „Die Goldgerahmten“. Hier sind nun „richtige“ Bilder zu finden. Ungerahmt. Es wurden allerdings Stellwände aufgebaut mit schrägen Oberkanten. Stichwort Maßstab. Die einschüchternde Wand des klassischen White Cube wird heruntergebrochen auf Schulterhöhe. Die hier vertretenen Bilder haben die Kuratoren wegen der optischen Zusammenschau ausgewählt. So stehen Arbeiten des heute 71-jährigen Hans Peter Adamski Blättern der Spayer-Crew Blackout 1,2,3 gegenüber. Sie vertragen und ergänzen einander hervorragend. Goldumrahmt sind allerdings wirklich einige Werke: Tags von Spayern auf einer der Stellwände.

Ein anderes Schlagwort der gesamten Aktion ist „Intelligance of Many“, zu deutsch auch als Schwarmintelligenz bekannt. Das Werk von 100 von ebenso vielen Künstlern ganz individuell bearbeiteten, ursprünglich seriell hergestellten Leichtbaublöcken, auf Schaukeln im Raum pendelnd, steht besonders für diesen Anspruch.

Es gibt Kritik

Es gibt einen temporären Club, es gibt eine offene Bar im Hof, es gibt Artist Talks ohne „Freundlichkeits-Bullshit“, wie Hegic betont. Es gibt eine Art von Kino, das mehr Projektionsfläche von Fotoserien der Amerikanerin Martha Cooper ist, die seit 40 Jahren Streetartisten bei der Arbeit begleitet.

Und es gibt Kritik. Der Eigentümer der Pittlerwerke, Montis RE, auch mit einem großen M beginnend, hat dutzenden Künstlern die Ateliers im Gelände gekündigt. Jetzt mit „Street-Credibility“ durch die Einbeziehung einer Vielzahl von Akteuren, die außerhalb des renditeträchtigen Marktes stehen, die marode Immobilie wieder aufwerten zu wollen, sei hinterhältig.

Offensichtlich ist, dass sich der Standort für Gentrifizierung kaum eignet. Nicht nur die Struktur der Anlage, vor allem Umgebung und Lage lassen kaum Chancen zu, dass nach einem Umbau hier Gutbetuchte einziehen werden. Übrigens hat ein bekannter Leipziger Sprayer mit vier Großbuchstaben auf dem Dach einer Halle ohne Wissen der meisten Beteiligten seinen Schriftzug in Fußballfeldgröße hinterlassen, nur aus dem Luftraum zu sehen. Das muss dann wohl Air-Credibility heißen.

Monumenta. Intelligance of Many: bis 13. Oktober, Do-So ab 12 Uhr, Pittlerwerke in Leipzig, Eingang: Am Börnchen 2; Eintritt 5 Euro; monumenta.art

Von Jens Kassner