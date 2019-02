Leipzig.

Nach der Insolvenz des Buch- und Mediengroßhändlers Koch, Neff & Volckmar (KNV Gruppe) befürchtet die Kurt Wolff Stiftung negative Auswirkungen auf große Teile der Buchbranche in Deutschland. „Dieser Riese droht, sollte er weiter fallen, einen beträchtlichen Teil der Buchbranche mit sich zu reißen“, teilte am Dienstag die in Leipzig ansässige Stiftung zur Förderung einer vielfältigen Verlags- und Literaturszene mit.

Schon jetzt ziehe diese Insolvenz bedrohlich weite Kreise. „Viele Buchhandlungen, die direkt an den Logistiker KNV und an das zugehörige Barsortiment angeschlossen sind, erleiden plötzlich Lieferengpässe, da viele Verlage die Belieferung von KNV aus Selbstschutz eingestellt haben.“

Das Familienunternehmen mit gut 1900 Mitarbeitern hatte am vergangenen Donnerstag beim Amtsgericht Stuttgart wegen Überschuldung für sieben seiner Gesellschaften Insolvenz angemeldet. Zuvor war ein möglicher Investor abgesprungen. Rechtsanwalt Tobias Wahl wurde zum vorläufigen Insolvenzverwalter bestellt.

Er will die Unternehmensgruppe retten. Es solle zügig Gespräche mit in Frage kommenden Investoren geben. Ziel sei es, die Unternehmen langfristig und robust am Markt zu positionieren.

Der Mittelständler fungiert als Bindeglied zwischen Verlagen und Buchhandlungen. Er hat ständig rund 590 000 lieferbare Titel von mehr als 5000 Verlagen am Zentrallager in Erfurt vorrätig. Nach Angaben auf der Unternehmens-Homepage werden insgesamt 5600 Buchhandelsfilialen beliefert, davon 4200 in Deutschland, 800 in Österreich und der Schweiz sowie 600 Buchhandlungen in anderen Ländern.

Der Ausfall von KNV hat laut Kurt Wolff Stiftung fatale Folgen: „Die flächendeckende Über-Nacht-Belieferung von Buchhandlungen wird vor allem durch KNV und seine beiden Mitbewerber, Libri und Umbreit, garantiert. Nun jedoch schwinden die KNV-Lagerbestände, die nicht mehr aufgefüllt werden.

Umbreit und Libri sind ihrerseits nicht in der Lage, die Aufgaben von KNV kurzfristig zu übernehmen“, heißt es in der Mitteilung der Stiftung. Daher könne ein großer Teil der Buchhandlungen in Deutschland, Österreich und der Schweiz eine immer größer werdende Menge an Titeln nicht mehr liefern.

Kunden von Leipziger Buchhandlungen befürchten nun, dass diese nicht mehr beliefert werden. Doch sowohl Heike Grümmer (Buchhandlung Grümmer in Plagwitz) als auch Peter Hinke ( Connewitzer Verlagsbuchhandlung, Wörtersee) geben Entwarnung. „Der Insolvenzverwalter sorgt dafür, dass wir weiterhin Ware bekommen“, so Hinze.

Betroffen sind nach Angaben der Kurt Wolff Stiftung auch die Verlage: „Einerseits werden die Bücher großer Unternehmen wie dtv, Piper oder Suhrkamp von KNV direkt an den Buchhandel vertrieben. Andererseits sind durch die Insolvenz die Forderungen vieler unabhängiger Verlage an KNV bedroht.“

Insbesondere unabhängige Buchhandlungen und Verlage drohten somit, unverschuldet in Not zu geraten. „Daher ist es an den Länderregierungen und an der Bundesregierung zu handeln, es ist die Aufgabe der ganzen Gesellschaft, wenn ihr an ihrer Buchkultur etwas liegt“, so die Kurt Wolff Stiftung.

