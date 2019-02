Erste Einblicke in die Gestaltung des deutschen Pavillons auf der Kunst-Biennale in Venedig hat die Kuratorin Franciska Zólyom am Mittwoch in Leipzig gegeben.Die Künstlerin Natascha Süder Happelmann entwickelt das Raumkonzept. Aber: „Generell macht niemals jemand irgend etwas allein“, sagte die Direktorin der Leipziger Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig.