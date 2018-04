Leipzig

Der Leipziger Verlag spector books ist mit dem erstmals ausgelobten Sächsischen Verlagspreis geehrt worden. Sachsens Kunstministerin Eva-Maria Stange (SPD) übergab die Auszeichnung am Montagabend im Leipziger Rathaus. Neben Oberbürgermeister Burkhard Jung würdigte auch Sachsens Arbeitsminister Martin Dulig (beide SPD) die Sieger. Als Gastredner wurde ARD-Literaturkritiker Denis Scheck erwartet.

Der Preis ist mit 10.000 Euro dotiert und wurde in Kooperation des Kunstministeriums und des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ausgelobt. Seine Vergabe an spector books war bereits Anfang März verkündet worden.

Die Vorsitzende der Jury, Julia Blume von der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst, hob die verlegerische Haltung, die inhaltliche Qualität, die Gestaltung und das Engagement bei spector books hervor. Die Jury habe sich für einen Verlag entschieden, „der unzweifelhaft eine Bereicherung der regionalen Verlagslandschaft ist und zugleich mitten in der Welt steht“, betonte Blume laut Redemanuskript.

Unternehmerischer Idealismus, persönliches Engagement

Weiter hob die Jury die überraschenden und innovativen Veröffentlichungen des Verlags hervor. „Schätze werden gehoben und neu aufbereitet“, erklärte Blume. Zu den herausragenden Verlagspublikationen des Frühjahrs zählen nach Auffassung des Gremiums etwa die „Tagebücher 1944 bis 1955“ von Jonas Melkas und der Band „Lampedusa. Bildgeschichten vom Rande Europas“.

Stange bezeichnete spector books laut vorab verbreitetem Redemanuskript als einen der herausragenden sächsischen Verlage. Das Verlagsprogramm zeichne „sich aus durch die glückliche Verbindung von hoher literarischer und essayistischer mit gestalterisch und drucktechnisch anspruchsvoller Qualität“. Zudem werde durch die Ehrung unternehmerischer Idealismus, persönliches Engagement und Wagemut der Verleger Anne König, Jan Wenzel und Markus Dressen gewürdigt, ergänzte Stange.

"Impulsgeber für Wirtschaft"

Dulig bezeichnete das Verlagswesen als zentralen Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft, „der sich mehr und mehr zum Impulsgeber für die Wirtschaft insgesamt entwickelt“. Er freue sich, dass mit spector books ein Verlag geehrt werde, der für Experimentierfreudigkeit, Kreativität und Internationalität stehe, so der Minister.

Der Vorsitzende des Börsenverein-Landesverbands, Helmut Stadeler, unterstrich die grundsätzliche Bedeutung unabhängiger Verlage für die freie Gesellschaft. Es sei großartig, dass der Freistaat mit dem Verlagspreis „den Fokus auf einen Beitrag für das Gelingen unserer freiheitlichen Demokratie“ lege, sagte Stadeler.

LVZ