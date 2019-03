Leipzig

Zunächst spricht Dirigier-Professor Matthias Foremny seinen Schützlingen ein dickes Lob aus: Die hätten in nur acht Proben ein Programm auf die Bühne gewuppt, das jedem Rundfunksinfonieorchester zur Ehre gereichen würde. Und das in einer Besetzung, die wegen hochschulbedingter Personalwechsel immer eine andere ist. Doch wo sich viel verändert, entsteht auch Raum für Neues: So kommt Moritz Eggerts Orchesterstück „Puls“, von den Münchner Philharmonikern in Auftrag gegeben und 2011 unter Zubin Mehta aus der Taufe gehoben, zu Leipziger Erstaufführungsehren. Eggert, Jahrgang 1965, als Performer, Autor und Musikentertainer ebenso umtriebig wie als Komponist, zählt zu der Kategorie Tonsetzer, die sich um die Schranken zwischen U- und E-Musik herzlich wenig scheren.

Kurzweilig und engagiert

„Puls“ ist nach Worten seines Schöpfers eine viertelstündige „Reise durch das Unterbewusstsein, durch die Geräusche des eigenen Körpers.“ Die beginnt betont minimalistisch: Dezent klopft es im Schlagwerk, dann geht das Pochen über zu den Streichern, bald ist das ganze Orchester infiziert. Hohle Flageoletts schließen sich an, Motivpartikel werden ineinander verhakt, verschwimmen , bis Synkopen Ordnung gebieten und ein gewaltiges Tutti dem Geschehen ein vorläufiges Ende setzt. Dann hebt ein Wummern und Dröhnen an, bis die Klangmasse in Orkanlautstärke aufs Finale zusteuert, um leise zitternd wieder zu verhauchen. Ein kurzweiliges Showstück, vom HMT-Orchester engagiert dargeboten, ohne allerdings einen bleibenden Eindruck zu hinterlassen.

Technik und Zuhören

Schon gar nicht, wenn danach Benjamin Brittens Violinkonzert programmiert ist. Gabriele Campagna, Meisterstudent in der Klasse Erich Höbarths, hat es sich für seine Abschlussprüfung ausgesucht. Es spricht für ihn, dass er sich für dieses gewichtige, die Katastrophen des 20. Jahrhunderts reflektierende Werk entschieden hat. Einfach macht er es damit weder sich – sogar Jascha Heifetz erklärte das Konzert für unspielbar – noch seinen Mitstreitern, deren ebenso anspruchsvoller Part mit dem des Solisten eng verzahnt ist. Neben sauberer Technik ist also auch genaues Zuhören gefragt.

Schlank, licht, leicht

Beides bringt Campagna zweifelsohne mit. Seinen schlanken, lichten, leicht spröden Geigenton versieht er mit wohldosierten Vibratomengen. Doch trotz beträchtlichen Bogenhaarschwunds in der Kadenz fehlt es seinem Spiel bosweilen an Schärfe, wie im totentanzartigen Scherzo. Und manchmal auch an Unterstützung aus dem Orchester, das zu sehr mit sich selbst beschäftigt ist, um mit dem Solisten in ein lebhaftes Gespräch zu treten. So zieht sich die Passacaglia im dritten Satz spannungsarm in die Länge.

Viel Brio, weniger Präzision

Genau wie Britten, der die Arbeit an seinem Violinkonzert noch in England begann und 1939 im kanadischen Québec beendete, wählte auch Béla Bartók den Weg in die Emigration. Eine neue Heimat fand in der Neuen Welt aber auch er nicht. Eigentlich hatte sich Bartók sogar geschworen, das Komponieren ganz aufzugeben. Serge Koussevitzky konnte den innerlich Gebrochenen überreden, für das Boston Symphony Orchestra noch einmal zur Feder zu greifen. Herausgekommen ist das „Konzert für Orchester“, das Instrumenten und Instrumentengruppen zu solistischem Recht verhilft. Davon machen die Holzbläser in der nachtverschatteten Elegia weidlich Gebrauch. Auch das tänzelnde Allegretto des vierten Satzes überzeugt. Nur das Finale hat zwar Brio, aber nicht sehr viel Präzision.

Von Werner Kopfmüller