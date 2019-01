Leipzig

Als Katrin Lisbeth Wenzlow, genannt „Lissy“, starb, blieb ihr letzter Wunsch unerfüllt: Sie wollte noch einmal das Meer sehen, dem Gebärmutter-, Darm- und Milzkrebs zum Trotz. Ihr Mann Frank bekniete die Krankenkasse und das Rote Kreuz für einen Spezialtransport, doch sein Anliegen wurde abgelehnt. Lissy starb in ihrem Bett im Wohnzimmer und Frank öffnete das Fenster, um ihre Seele hinauszulassen.

Ein letztes Mal ans Meer

Mit dieser (wahren) Geschichte beginnt das im November 2018 bei Rowohlt erschienene Buch „Letzte Wünsche“ von Alexander Krützfeldt, das der in Leipzig lebende Autor am Mittwochabend in der Bar „Links neben der Tanke“ vorstellt. Rund ein Jahr lang begleitete der Journalist, der unter anderem für die Süddeutsche Zeitung und Die Zeit schreibt, Frank Wenzlow, um das zu dokumentieren, was nach Lissys Tod geschah: Der Witwer kaufte einen Rettungswagen und bietet seither todkranken Patienten ehrenamtlich an, ihnen bei der Erfüllung ihrer letzten Wünsche zu helfen.

Der gelbe Transporter mit der Aufschrift „Lissy“ wurde seitdem mehr als einmal ans Meer gefahren, brachte Patienten zum Weihnachtsfest der Familie oder ein letztes Mal in die eigene Wohnung.

Umgang mit Tod und Verlust

Krützfeldt erzählt von diesen „Sternfahrten“, zeigt dabei jedoch nicht nur die Perspektive der Sterbenden auf, sondern bezieht ihr Umfeld mit ein: Hospizmitarbeiter, Pfleger, Palliativmediziner, Verwandte, Nachbarn. So entsteht ein vielschichtiges Porträt dieser finalen Phase des Daseins mit allen wesentliche Akteuren.

Vor allem ist das Buch aber ein Porträt Frank Wenzlows, über seinen Umgang mit dem Tod und dem Verlust seiner Frau: „Frank Wenzlow wurde durch den Tod auf einen Mühlstein gespannt, wurde gemahlen und gemahlen, und als er schlussendlich hinten runterfiel, war er einerseits froh, dass es vorbei war, aber andererseits auch unendlich traurig.“

Schweres Thema, ironischer Stil

Krützfeldt beschreibt diesen Wenzlow aus der Nähe von Bremen als kräftigen Kerl mit trockenem norddeutschen Humor, der „gut auf Baumarktprospekte passen“ würde. Blickt zurück auf die dunkle Zeit, als Wenzlow nach dem Tod von Lissy einsam in der Wohnung hockte und sich mit den Sendungen des Männersenders DMAX ablenkte. Und schildert dann, wie der Rettungsassistent beschloss, dass der Tod seiner Frau zu etwas Gutem führen sollte und seitdem mit seinem Verein „Ambulance Service-Nord“ Todkranken eine Freude bereitet.

Krützfeldt, der aus derselben Gegend wie Wenzlow stammt und auf diesen in der Lokalzeitung aufmerksam wurde, versucht dem schweren Thema durch ironische, teils flapsige Formulierungen den Schrecken zu nehmen – etwa, wenn er schreibt, dass die Ehefrau eines Witwers „quasi vorzeitig aus der Sache ausgestiegen ist“. Oder Wenzlow als „Mutter Teresa des Grünkohls“ bezeichnet und sich selbst einen jungen Reporter nennt, „der schon merkwürdig krumm ging“.

Existenzielle Fragen

Das funktioniert gut, um von der stellenweise beklemmenden Lektüre abzulenken; irgendwann – spätestens gegen Ende des Buches – kommt der Leser jedoch an den Punkt, an dem er sich Gedanken nicht nur über seinen eigenen Tod, sondern auch über seine aktuelle Existenz macht.

Vielleicht liest Krützfeldt bei Lesungen deshalb nur aus den ersten drei Kapiteln, dem Einstieg in das Leben von Frank Wenzlow, der trotz des Todesfalls mit leichtem Ton daherkommt. „Die ganz harten Stücke sind eher etwas für zu Hause,“ sagt der 33-Jährige selbst über sein Werk.

„Beim Tod gibt es nur nah dran und ziemlich weit weg“, schreibt Krützfeldt in der Mitte des Buches. Mit seinen feinfühligen Beobachtungen hat der preisgekrönte Journalist, der seine Arbeiten gerne in einem literarischen Stil verfasst, eine Nahaufnahme des Todes geschaffen, die lange nachwirkt.

Alexander Krützfeldt liest am Mittwoch, 23. Januar, um 19.30 Uhr im Rahmen des piqd-Salons im „Links neben der Tanke“, Lützner Straße 7, aus „Letzte Wünsche”, weiterer Gast: Michael Kraske; nächste Leipziger Lesung von Krützfeldt: 21. Februar, 20.15 Uhr, Buchhandlung Lehmanns, Grimmaische Straße 10

Von Maximilian König