Lieber das Gesicht verlieren als demolieren: Thomas Glavinics Selbstverteidigungsratgeber

Leipzig. Der Piper-Verlag sortiert seine Reihe aus „Gebrauchsanweisungen“, die mittlerweile fast 40 Jahre auf dem Buckel hat, noch immer unter „Abenteuer und Reiseberichte“ ein. Dabei gehören längst auch Ratgeber ins Sortiment, die touristisch wenig ergiebig sind. John von Düffel hat über das Schwimmen, Helmut Krausser über den FC Bayern und Andreas Altmann schlicht eine „Gebrauchsanweisung für das Leben“ geschrieben.

Der österreichische Schriftsteller Thomas Glavinic mag eine zarte Seele sein. Aber schon äußerlich ist der 45-Jährige ein Raubein. Von seiner Leidenschaft für den eher unkonventionellen Kampfsport Wing Tsun handelt sogar ein Roman. Mit Ratgeber-Sprech kennt er sich zudem seit seiner Persiflage „Wie man leben soll“ von 2004 aus. Den mithin naheliegenden Auftrag für eine „Gebrauchsanweisung zur Selbstverteidigung“ nimmt er ernst: Das Buch kann durchaus konkret hilfreich sein.

Wobei Gewaltvermeidung Glavinics oberstes Ziel ist. Selbst dann, wenn man sich stärker als das Gegenüber fühlt. „Das Gesicht zu wahren“, bedeute „in erster Linie, es sich nicht demolieren zu lassen“, findet er. Abgesehen davon hält Glavinic den Gesichtsverlust für weit weniger schlimm als den Verzicht auf Menschlichkeit. Im Angesicht Halbstarker auf Opfersuche sei es weder ratsam, auf den Boden zu starren noch Blickkontakt zu suchen. Sondern den Eindruck zu erwecken, dass man im Moment Wichtigeres zu tun hat.

Die wirksamste Waffe: das Wort

Lässt sich die drohende Auseinandersetzung damit nicht verhindern, rät Glavinic zur klaren Ansprache, zur „wirksamsten Waffe“: dem Wort. Zu einem gedonnerten „Hau ab! Lass mich in Ruhe!“ zum Beispiel. Falls aber auch das nichts nutzt, gilt: wenn schon, denn schon. Im Kampf gewinne oft nicht der Stärkere, sondern der Entschlossenere. Und meist der, der zuerst schlägt. Glavinics gute Nachricht: Entschlossenheit kann man trainieren. Mehrere Kampfsportarten vom Boxen und Ringen bis hin zu fernöstlichen Techniken stellt er vor und kennt sich am besten mit seinem Wing Tsun aus. Wo er ja schon in den Romanen den Anschein vieler autobiografischer Verweise erweckt, wird er das bei einem Sachbuch kaum bleiben lassen.

So sehr man Glavinic also als Ratgeber wörtlich nehmen darf, so wenig versteckt er zum Glück, dass er schreiben kann. Wie er Kampfszenen bei Karl May, „Star Trek“ und in Bud-Spencer-Filmen zerpflückt, hat ebenso hohen Unterhaltungswert, wie wenn er über sprachliche Ungenauigkeiten lästert. Nein, „effizient“ und „effektiv“ bedeuten genauso wenig dasselbe wie „absurd“ und „abstrus“. Er schützt die buchstäblichen schwarzen Schafe vorm Mobbing und erläutert auch einleuchtend, warum die Wahrheit anders als sprichwörtlich nie in der Mitte liegt: Wird doch die Vermessung spätestens unmöglich, sobald sich zu zwei Wahrheiten eine dritte gesellt.

Umso erstaunlicher ist, dass Glavinic selbst manchen Kalenderspruch formuliert. „Liebe und Sinn kommen, wann sie wollen“, kann man da lesen. Oder: „Man kann nur lehren, was man wirklich gelernt hat.“ Doch liegen Kalendersprüche immerhin selten daneben. Und Glavinic hat sogar einen über den Zusammenhang von Dichtung und Selbstverteidigung parat: „Was ich erzähle, bestimmt, wie ich erzähle. Die Art, wie ich attackiert werde, bestimmt meine Reaktion.“ Auch Literatur greift ihre Leser manchmal an – im Fall Glavinics nicht auf das Schlechteste.

Thomas Glavinic: Gebrauchsanweisung zur Selbstverteidigung. Piper Verlag; 224 Seiten, 15 Euro

Von Mathias Wöbking