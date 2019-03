Leipzig

Lina ist Schauspielerin und Sängerin. Bekannt wurde sie durch die Kinofilmreihe „ Bibi & Tina“ und tourt inzwischen mit ihrem dritten Album „R3bellin“ durch Deutschland. „Um zu rebellieren“, machte Lina am Dienstagabend Halt im Leipziger Haus Auensee. Das Konzert in der Kurzkritik:

Wie war Lina drauf?

Die Hexe Bibi Blocksberg wird zur selbsternannten Rebellin und will ihr Publikum auch in Leipzig darin bestärken, so zu sein wie es möchte. Rebellisch ist das insgesamt dann doch eher weniger – aber mal im Ernst: Das hat ja auch keiner wirklich erwartet.

Wie war die Stimmung?

Die Stimmung schlug bei der von geduldigen Elternteilen begleiteten Zielgruppe von den ersten Takten an umgehend hohe Wogen. Es waren tatsächlich ausschließlich weibliche Fans im Kinder und Früh-Teenager-Alter, die hier wirklich jeden Song des 90-minütigen Konzertes nicht nur mit Inbrunst, sondern auch frappierender Textsicherheit mitsangen.

Zur Galerie Auf ihrer „Um Zu Rebellieren“-Tour macht Lina am Mittwochabend Halt im Leipziger Haus Auensee.

Wie waren Sound und Bühne?

Eine passable Lichtshow samt Bildeinspielungen auf der Bühnenrückwand hatte Lina im Gepäck. Das schnurrt insgesamt freundlich routiniert und wie am Schnürchen, was da die junge Künstlerin mit drei souveränen Begleitmusikern und vier Tänzerinnen absolviert.

Wie hoch war der Unterhaltungsfaktor?

Lina lieferte eine Pop-Show, die so war, wie eine Pop-Show sein sollte. Mit vielen neuen und ein paar alten Songs. Plusfaktor: Es gab erfreulich wenig Süßholzgeraspel in Richtung Publikum.

Von Steffen Georgi