Line-Up für Highfield-Festival am Störmthaler See komplett

Leipzig. Das Line-Up für das Highfield-Festival im August am Störmthaler See steht fest. Nach Angaben der Veranstalter wurden nun auch Bands wie Bilderbuch aus Österreich, die Punk-Legenden von Bad Religion und das Hip-Hop-Duo 257ers bestätigt. Die 257ers holen damit ihren Auftritt vom vergangenen Jahr nach, der wegen Unwetters abgebrochen werden musste. Weiterhin finden sich im Line-Up die deutschen Indie-Musiker von Kettcar, die mit ihrem Lied „Sommer ’89 (Er schnitt Löcher in den Zaun)“ 2017 ein Statement zur Flüchtlingskrise abgaben.

Laut den Veranstaltern erwartet die Festivalbesucher 2018 eine Mischung aus bluesigem Elektro-Swing über Irish Folkpunk und Skandinavien-Pop bis hin zu gute Laune Hip-Hop. Die Headliner in diesem Jahr sind unter anderem die kanadischen Rocker von Billy Talent, deren Auftritt 2017 ebenfalls ins Wasser fiel und der Rostocker Rapper Marteria.

Weitere bestätigte Bands sind: Broilers, Die Fantastischen Vier, Parov Stelar, Alligatoah, Dropkick Murphys, Mando Diao, The Hives, Kontra K, Editors, Clueso, Flogging Molly, Madsen, Dendemann, Gogol Bordello, Bosse, Prinz Pi, The Wombats, Antilopen Gang, Fünf Sterne Deluxe, The Subways, Maximo Park, Gloria, Bausa, ZSK, Massendefekt, Zugezogen Maskulin, Sondaschule, Fjørt, Swiss und Die Andern, Razz, Adam Angst, Radio Havanna, Itchy, Alex Mofa Gang und 8kids.

Zu dem Festival werden bis zu 35.000 Gäste erwartet. Tickets für das Musikfest vom 17. bis 19. August am Störmthaler See gibt es bis Freitag noch für 139 Euro (plus Vorverkaufsgebühren). Online erhältlich sind die Karten hier in der Ticketgalerie.

ThTh