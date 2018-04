Line-Up fürs Th!nk? steht

Leipzig. Der Frühling hat begriffen, dass er Frühling ist und wirft erste Strahlen in Richtung Sommer- und Strandgefühl. Da ist es auch gar nicht mehr so lange hin bis zum 29. Juli und einer beliebten Techno-Sause am Cospudener See: Die elfte Ausgabe des Festivals Th!nk? steht an, und gestern verkündete der Veranstalter die Vollständigkeit des Line-ups.

Für Beats und Tanzende am Nordstrand werden unter anderem Ben Klock, Seth Troxler, Maya Jane Coles, Rodhad, Charlotte de Witte und Wighnomy Brothers sorgen. Außerdem dabei sind Robag Wruhme, Radio Slave, Kaden & Stefanik, Marcus Meinhard oder Hans Nieswand – und etliche andere. Geplant, aber noch nicht fest zugesagt: der Sommer.

Th!nk-Festival am 29. Juli, 10 bis 23 Uhr, Lauersche Straße, Tickets gibt’s unter anderem auf der Seite www.ticketgalerie.de und in allen LVZ-Geschäftsstellen; sie sind zugleich Fahrkarte für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs.

Von LVZ