Leipzig

Die Sputnik LitPop in Wandelhallen und Sälen des Neuen Rathauses war mit Lesungen, Poetry-Slam, DJs und Live-Acts ein Party-Höhepunkt der Leipziger Buchmesse. Und sie wird es auch wieder sein – allerdings nicht in diesem Jahr. „Leider müssen wir euch mitteilen, dass die diesjährige Veranstaltung, erstmals seit 12 Jahren, pausieren muss“, teilten die Veranstalter am Donnerstag auf Facebook mit und erklärten: „Dies aus dem Grunde, da das Neue Rathaus an für uns entscheidenden Stellen saniert/erneuert wird.“

Man habe, heißt es weiter, sehr lange an einer einmaligen Interimslösung gearbeitet, die aber schlussendlich keinen adäquaten Ersatz darstellte. „Deshalb setzen wir bedauerlicherweise 2019 aus, genießen die Leipziger Buchmesse seit langer Zeit wieder einmal in vollen Zügen und freuen uns auf das Jahr 2020.“

Liebe Freunde, Partner, Verlage, Autoren und Besucher der MDR Sputnik Litpop! Leider müssen wir euch mitteilen, dass... Gepostet von SPUTNIK LitPop am Donnerstag, 31. Januar 2019

von Janina Fleischer