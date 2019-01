Leipzig

Für Literaturkritiker war es im letzten Jahr eindeutig: Mit seinem Debüt „Mit der Faust in die Welt schlagen“ ( Ullstein Verlag) hat Lukas Rietzschel das Buch der Stunde geschrieben. Die Geschichte über zwei Brüder, die in der ostsächsischen Provinz aufwachsen und sich politisch radikalisieren, hat ihn zu einer gefragten „Stimme des Ostens“ gemacht. Die LVZ sprach mit dem 24-Jährigen, der in Kamenz aufgewachsen ist.

Mit Hinblick auf die Landtagswahl 2019: Wen würden Tobias und Philipp – die Protagonisten Ihres Buches – wählen?

Die Frage ist: Würden sie überhaupt wählen gehen? So wie ich sie einschätze, haben sie gegen das politische System schon so eine Aversion entwickelt, dass sie das eigentlich nicht unterstützen wollen. Wenn überhaupt, würden sie wahrscheinlich die AfD wählen.

Wie blicken Sie der AfD und ihrem möglichen Wahlerfolg entgegen?

Ich tue mich schwer, jemanden zu verurteilen, der wählen geht. Dafür gibt es Demokratie, dafür gibt es Parteien. Es ist wichtig, dass Leute eine politische Alternative in jeder Richtung haben und ein breites Spektrum abgebildet wird. Die Frage ist nur, was will die Partei dahinter? Und ich kritisiere die AfD nicht, weil sie nicht mit meiner Weltsicht einhergeht – aber gerade im Zusammenhang mit Freiheitsrechten und dem Umgang mit Fremden habe ich Bedenken, wie demokratisch die Partei wirklich ist.

In Ihrem Buch beschreiben Sie Bürgerprotest in einer Form, die stark an Pegida erinnert. Sie haben gesagt: „Literatur kann am ehesten erklären, warum Menschen auf die Straße gehen.“ Warum ist das so?

Als Pegida frisch aufkam, hatte ich den Eindruck, dass der Journalismus nur bis zu einer gewissen Grenze an die Menschen dort herankommt – Journalismus ist objektiver als Literatur. Nur die Literatur ist in der Lage, subjektiv richtig nah ranzugehen, die Perspektiven dieser Leute einzunehmen. Das ist etwas, was kein anderes Medium in dieser Form schaffen kann, das ist ein Alleinstellungsmerkmal.

Haben Sie das Gefühl, dass Ihr Buch für eine andere Wahrnehmung des Ostens gesorgt hat?

Die Fragestellungen sind insgesamt offener geworden. Das merke ich gerade bei Lesungen im Westen, wo Zuhörer fragen: Was ist da eigentlich bei euch? Und warum ist das so? Die verfolgen die Unterschiede in West und Ost und sagen: Was uns gefehlt hat: Diese Ost-Perspektive einzunehmen und auf der Gefühlsebene wahrzunehmen. Man kann Essays oder wissenschaftliche Abhandlungen lesen, so viel man will, aber man kommt nicht rein, wenn der emotionale Zugang fehlt.

Und im Osten?

Ich nehme wahr, dass Leute überrascht sind, dass ich mich für sie und ihre Biografien interessiere. Viele kommen auf mich zu und sagen: Das ist gut, dass mal jemand etwas schreibt, der von hier ist, der hier aufgewachsen und nicht extra hergekommen ist, um zu recherchieren.

Hat es Sie überrascht, wie schnell Sie das Etikett „Ost-Erklärer“ bekommen haben?

Irgendwie schon. Andere Schreiber aus dem Osten meinten aber auch: Es ist eigentlich unmöglich, aus dem Osten zu kommen und nicht zum Osten befragt zu werden – das Etikett bekommt jeder angeheftet. Ich war wahrscheinlich nur so dumm, alle Interviewanfragen anzunehmen.

Warum haben Sie das gemacht?

Ich hatte lange den Eindruck, dass vorwiegend über den Osten geredet wurde, ohne den Osten einzubinden. Und weil ich das so wahrgenommen habe, habe ich diese Rolle auch angenommen – medial legt es mich allerdings auf ein Thema fest, vor allem auf ein Schreibthema.

Nervt Sie diese Fixierung?

Überhaupt nicht – das Thema treibt mich ja selbst um, und es wird mich auch noch etwas beschäftigen: Die Gedanken und Geschichten, die sich bilden, sind geografisch noch hier angesiedelt. Aber ich habe Angst davor, dass ich ein Buch schreibe, das nicht mit dem Osten zu tun hat und es heißt: Warum schreibt der nicht über den Osten, das haben wir doch erwartet. Das hat auch mit Markenbildung zu tun – dass ich in eine Ecke gestellt werde.

Was kann man gegen die Perspektivlosigkeit und Verrohung tun? Im Roman scheiten fast alle.

Ich kann nur aufzeigen, dass wir ein Drogenproblem haben, ein Abwanderungsproblem und – was ja sehr deutlich wird im Roman – dass vor allem die jungen Frauen gehen. Und wenn diese Gruppe geht, hat es eine große Auswirkung auf die Gesellschaft. Frauen gehen, weil sie auf dem Land keine Angebote finden, weil sie nur das Anhängsel im Kegelverein sind. Sie sind aber ein wichtiges gesellschaftliches Korrektiv – das zeigt sich auch daran, dass dort, wo mehr Männer sind, eher konservativ gewählt wird.

Hat Literatur denn Einfluss auf die Politik?

Im besten Fall wirkt das zurück: Die Kunst beobachtet, die Politik merkt etwas. Ein Politiker hat nicht immer die Chance, sich mit seinem Wahlkreis zu beschäftigen. Vielleicht hilft es manchmal, ein Buch zu lesen.

Stören Sie sich an dem rechten Sachsen-Image, das vielerorts transportiert wird?

Für mich ist klar, dass es keinen Zusammenhang gibt zwischen: man ist Sachse und man ist Nazi. Und trotzdem muss man anerkennen, dass es nirgendwo sonst so viele Übergriffe gibt, nirgendwo sonst der Hass so groß ist. Es bringt nichts, Angst um das Image zu haben. Solche Fragen müssen komplett zurückgestellt werden. Das hatte ich auch Michael Kretschmer vorgeworfen: übers Image zu reden, wenn Menschen attackiert werden. Die beste Image-Kampagne ist es, aktiv gegen Rechts vorzugehen.

Inwiefern tragen Sie selbst zu einem negativen Sachsen-Bild bei, indem Sie im Roman die Trostlosigkeit der Landschaft, den Rassismus der Figuren beschreiben?

Ich denke schon, dass ich ein gewisses Bild bediene, es aber auch erweitere, weil eine Familie aus der Mittelschicht im Fokus steht. Da kann keiner sagen, das sind Assis oder Dorfsäufer, war ja klar, dass die rechts sind. Mir war es wichtig, zu zeigen, dass auch der Mittelstand betroffen ist und nicht nur diejenigen, die eh schon abgeschrieben sind und für die sich niemand interessiert – nein, das sind unsere Nachbarn. Und unterm Strich hoffe ich, dass man das auch durchliest: Ich habe einfach Mitgefühl für diese Leute.

Weil es Ihre Heimat ist?

Es ist auch meine Landschaft, ja. Ich liebe die Lausitz. Was andere als Kargheit lesen, ist für mich absolut schön. Ich weiß, dass Kiefernwälder nicht die beeindruckendsten Wälder sind, aber für mich sind die einfach schön, genau wie die ganzen Steinbrüche, die Schlote, die noch rumstehen, die maroden Häuser. Ich will nirgendwo anders leben – das ist auch mein Ausdruck von Zuneigung.

Von Maximilian König