Leipzig

Ein trockenes G der Pauken und Kontrabässe setzt der Tragödie ein Ende. Ein Schlusspunkt, so lapidar wie unmissverständlich in der Botschaft: Alles menschliche Mühen scheitert an der Macht des Schicksals, zerschellt an ihr wie an einer Felswand. Und wehe dem, der sich der göttlichen Vorsehung widersetzt.

Igor Strawinsky Opern-Oratorium „Oedipus Rex“ schleppt sich dem Piano-Schluss entgegen, nicht ohne vorher noch einmal das ganz große chorsinfonische Besteck aufzufahren. Wie ein bestialischer Mob rast der MDR-Chor im Epilog, seine vokale Gewalt in straffe Rhythmen zwängend, während das Orchester mit gleißender Härte dagegenhält.

In diesen Momenten, wo Strawinskys neoklassizistisches Antiken-Drama von 1927 seine archaische Wucht zur Schau stellt, fühlt sich Risto Joost besonders wohl. Weil er sich hier auf die von ihm bestens präparierte Herrenabteilung des Rundfunkchores verlassen kann. Da bleiben keine Wünsche offen: Das Männerensemble giftet und geifert, wütet und tobt, wispert und raunt, strahlt und schmettert. Und findet sich in Strawinskys munter die Jahrhunderte durchstreifenden Stilistik bestens zurecht: Von den pompösen Jubelchor-Klängen des Gloria, das aus der slawischen Kirchenmusik schöpft, bis zu den perkussiv-zerstückelten Sprechgesängen, die Carl Orff zum Vorbild für seine Carmina Burana nahm. Wäre der Aufführung im mäßig gefüllten Gewandhaus eine Szene beigefügt, der Männerchor wäre der Dreh- und Angelpunkt.

Dominique Horwitz als eine Art Conférencier

Da stört es auch nicht weiter, dass er seine Gesänge auf Latein vorträgt. Denn Strawinsky ging es nicht um direkte Textverständlichkeit wie im traditionellen Musiktheater, sondern um den archaischen Lautbestand dieser nicht nur toten, sondern auch versteinerten Sprache, wie er sie nannte. Die noch zeitentrückter daherkommt, weil Strawinsky im Libretto alle z-verdächtigen c-Buchstaben durch harte k-Konsonanten ersetzte. Und außerdem gibt es ja noch einen Sprecher, der als eine Art Conférencier auf Deutsch die Handlung der Tragödie des Sophokles in Erinnerung ruft. Dominique Horwitz übernimmt diesen Part, gar nicht onkelhaft und mit angemessenem Pathos.

In Sprecher und Chor hat dieser „Oedipus Rex“ ein sicheres Rückgrat, an der Sängerfront schwächelt er hingegen. Das liegt zum einen an den Sängern selbst, weil Norbert Ernst als König von Theben zwar den Wandlungsprozess seiner Figur nachvollziehbar gestaltet – von der Selbstherrlichkeit über die Verstörung bis zur Verzweiflung über die schreckliche Wahrheit. Aber sein stählerner Tenor verhärtet sich in der Höhe zu oft. Die Estin Annely Peebo als Jokaste, Gattin (und Mutter) des Ödipus, schafft es hingegen, ihren bronzefarbenen Alt auch in der furiosen Spottarie geschmeidig zu halten. Im Rest des Ensembles überzeugt noch Raimonds Bramanis, der dem Hirten seinen flexiblen Tenor leiht, während die beiden Bässe – Luciano Batinic in einer Doppelrolle als Bote und Königsschwager Kreon, und Oleg Tsibulko als Seher Teiresias – ziemlich blass bleiben.

Klangliche Überwältigung

Was auch daran liegt, dass Risto Joost die Solisten einsam an der Bühnenrampe stehen lässt. Sein Dirigat besticht nicht gerade durch Sängerfreundlichkeit, und gibt ohnehin mehr auf klangliche Überwältigung als auf rhythmischen Drive.

In Hälfte eins war das noch anders. Da wäre sogar weniger Zurückhaltung wünschenswert gewesen. Nicht unbedingt in Ildebrando Pizzettis thematisch passendem zweiten der „Tre Preludi Sinfonici per L’Edipo Re di Sofocle“, die, obwohl um 1900 entstanden, einen vorzüglichen Soundtrack zu jedem Sandalenfilm abgeben würde. In diesem musikalisch unerheblichem Showstück offenbaren sich leider die gar nicht unerheblichen Timing-Probleme der Funkmusiker um Konzertmeisterin Waltraut Wächter. Die wiegen in Debussys „Trois Nocturnes“, ziellos vagierender Stimmungsmusik, weniger schwer als der Mangel an klanglichem Schmelz und sinnlicher Betörung. So wird aus dem Sirenengesang mit vokalisierendem Frauenchor ein unfreiwilliges Schlummerlied. Wie gut, dass nach der Pause alle wieder wach sind. Lautstarker Jubel am Ende.

Von Werner Kopfmüller