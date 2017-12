Maler Benedikt Leonhardt erhält Kunstpreis der Leipziger Volkszeitung

Leipzig. Er male auch deshalb, sagt Benedikt Leonhardt (33), weil er damit in einem Raum jenseits der Sprache unterwegs sein könne. Am Freitagabend hat er im Museum der bildenden Künste den Kunstpreis der Leipziger Volkszeitung erhalten. Anschließend wurde seine Ausstellung „LUX“ mit neuen Arbeiten eröffnet. Und die Veranstaltung mit hunderten Gästen – unter anderem aus Kultur, Wirtschaft und Politik – ging natürlich keineswegs sprachlos über die Bühne – auch wenn sich Leonhardts vielschichtige Abstraktionen tatsächlich dem allzu forschen Zugriff entziehen.

Die Österreicherin Christina Natlacen, Juniorprofessorin für Medien- und Kulturwissenschaft an der Leipziger Hochschule für Grafik und Buchkunst (HGB), spricht in ihrer Laudatio etwas an, was im Kunstbetrieb manchmal unter den Tisch fällt: Zuallererst seien Benedikt Leonhardts Werke „Bilder, an denen man sich einfach nur erfreuen kann: nämlich an ihren leuchtenden Farben, an ihren komplexen Oberflächen, an ihren in die Tiefe gehenden Strukturen“.

Natlacen kennt den Preisträger seit Ende 2013. Da war sie gerade in Leipzig und an der HGB angekommen. Leonhardt war einer der ersten Studenten, deren theoretische Diplomarbeit sie betreute. „Ich habe selten jemanden mit solcher Entschlossenheit seine Pläne formulieren gehört. Für Benedikt war klar, dass er alles daran setzen wird, um seinen Weg als Künstler zu gehen. Dass dies harte Arbeit und Konsequenz erfordert, wusste er sehr wohl.“

Verleihung des LVZ-Kunstpreises: v.l. Wolfgang Dieckmann, Nina Dieckmann, Josef Weidinger, Karl Baedecker und Björn Steigert.

Er kenne nur wenige Künstler, die mit so viel Präzision und so klaren Vorstellungen arbeiten wie Leonhardt, sagt Museumsdirektor Alfred Weidinger. Natlacen beschreibt dessen Methode so: „In zahlreichen Vorgängen wird jede Leinwand mehrfach bearbeitet. Farbe wird aufgetragen, sie wird in bestimmte Bahnen gelenkt, verwischt, überrakelt und durch eine neue Schicht ergänzt. Die Bildoberfläche fungiert als Einschreibungsfläche für Farberscheinungen, wie man sie sonst nirgendwo zu sehen bekommt.“

Diese abstrakten Gemälde, in denen der Künstler auf immer wieder neue und faszinierende Weise Farbmomente zum Pulsieren bringe, würden keineswegs außerhalb unserer zeitgenössischen Wirklichkeit siedeln, erläutert Natlacen weiter. Denn Ausgangspunkt seien Bilder unserer alltäglichen digitalen Gegenwart, die allesamt von Handy- und Computerdisplays stammen. „Es sind einzelne statische Momente, die dem ständigen Bilderfluss unserer Gesellschaft entrissen sind.“ Das Besondere an seiner Kunst sei allerdings, dass sie einen ganz entscheidenden Gegenentwurf anzubieten habe. „Denn die Betrachtung seiner Gemälde ermöglicht genau andere Erfahrungen als die digitalen Fotografien. Seine Werke können nur in der Gegenwart rezipiert werden, sie erfordern die reale Präsenz einer Person vor der Leinwand. Sie erschließen sich auch nur dann, wenn man Zeit und Aufmerksamkeit mitbringt. Sie sind damit der digitalen Flüchtigkeit und Schnelllebigkeit konträr entgegengesetzt.“

Am 1. Dezember erhält der 1984 in Leipzig geborene Maler Benedikt Leonhardt den Kunstpreis der Leipziger Volkszeitung im Museum der bildenden Künste in Leipzig. Am selben Tag wird dort seine Ausstellung „LUX“ eröffnet. Wir haben ihn zuvor in seinem Atelier besucht. Fotos: André Kempner Zur Bildergalerie

Zuvor hatte die Leipziger Kulturbürgermeisterin Skadi Jennicke (Linke) den LVZ-Kunstpreis als einen jener Preise gewürdigt, mit denen in dieser Stadt künstlerisches Engagement ausgezeichnet wird. „Kulturelle Preise bedeuten für ihren Träger oft einen Meilenstein in ihrer künstlerischen Entwicklung, sie können zum Erfolg in der nationalen und internationalen Kunstszene beitragen. Dafür steht exemplarisch Neo Rauch, der 1997 mit dem LVZ-Kunstpreis geehrt wurde.“

Auf die Geschichte dieser Auszeichnung, die mit einem Preisgeld von 10 000 Euro, der Erstellung eines Katalogs sowie einer Museumsausstellung verbunden ist, verweist auch LVZ-Geschäftsführer Björn Steigert: „Seit mittlerweile 22 Jahren wird der Kunstpreis der Leipziger Volkszeitung an junge Künstlerinnen und Künstler verliehen, die noch am Beginn ihres Schaffens stehen.“ Er sei als Zeichen der Ermutigung gedacht und solle über den Preis hinaus fördern. „Was zum 100. Geburtstag der Leipziger Volkszeitung als gute Idee entstand, wird seitdem erfolgreich fortgeführt.“ Sagte Steigert und überreichte die Auszeichnung an einen überglücklichen Benedikt Leonhardt.

LVZ-Kunstpreis 2017, Benedikt Leonhardt: LUX; bis 4.2. 2018 im Museum der bildenden Künste in Leipzig; zu der Ausstellung ist ein Katalog erschienen (88 Seiten, 17,90 Euro)