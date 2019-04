Leipzig

Mark Forster braucht kein Silber und Gold. Was er braucht, ist Seelenfrieden und Liebe. So singt es der Mann einem tatsächlich vor. Im Song „Liebe“. Nun, wer so etwas glaubt, wird selig. Und selig schienen die über 10.000 Zuschauer tatsächlich, die am Dienstag Mark Forster beim Konzert in der ausverkauften Arena zujubelten.

Zwei Stunden lang bietet der in Kaiserslautern geborene Mittdreißiger, der heute in Berlin lebende Sänger und Castingshow-Juror ein Konzert, bei dem man staunen darf, wie gekonnt der Heile-heile-Gänschen-Geist des deutschen Schlagers andere Musikstile zu absorbieren versteht. Wie beherzt er sie in seine Arme schließt und ihnen Seelenfrieden und Liebesjauchzen beschert.

Liebe, Liebe und Liebe

Genau das beherrscht auch Forster mit Bravour. Hip-Hop-Pose und Gelegenheits-Rockgitarre hin, funky Bläsersätze und Weltmusikeinsprengsel her: Was der Sänger gleich einem supernetten und nur ein klein bisschen schüchternen Schulhort-Leiter vorführt, sind die so einfachen wie harmlosen Schlagerpop-Laubsägearbeiten, die seit Geraumen ja wieder generationsübergreifend begeistern.

Abwechslungsreichtum hat da nicht unbedingt oberste Priorität. Gute Laune plus Gefühligkeit natürlich schon. Was das angeht, bleibt Forster mit seiner fünfköpfigen Band plus dreiköpfiger Bläsersektion und zwei Backgroundsängerinnen den Fans nichts schuldig.

Das geht schon mit „Liebe“ vom aktuellen Album „Liebe“ los, mit dem der Mark auf einer kleinen Extrabühne in der Hallenmitte das Konzert liebevoll und solistisch beginnt. Die Frage „ Leipzig, geht’s euch guuhuut?“ kann da freilich nur mit einem chorisch donnernden „Jaha!“ beantwortet werden.

„Ey, warum denn nicht?“

Donnernd geht es musikalisch weiter. Auf der dreifach gestaffelten Hauptbühne, wo dann etwa „194 Länder“ ertönt. Ein exemplarischer Song, weil er gut hören lässt, wie es klingen kann, wenn die Weltmusik nach Kaiserslautern kommt oder ein Kaiserslauterner in die Welt: Nach musikalischen Handybildchen nämlich.

Geknipst wurden unter anderem die „Hills von L.A.“, der „Hafen Marseilles“ und das „Herzen Ugandas“. Über den CO2-Fußabdruck, den das hinterlassen haben dürfte, müsste die auch zum Konzert stark vertretene Fridays-for-Future-Generation mal bei Gelegenheit mit dem Mark reden. Wobei der dem wahrscheinlich einfach eine frohgemute Textzeile wie „Zeit ist knapp, wir sind verschwenderisch/ Man sagt, nichts hält für immer, doch ey, warum denn nicht?“ entgegenstellen könnte.

Kracher krachend präsentiert

Zu hören ist das im Gassenhauer „Wir sind groß“. Den gibt es, als das Konzert auf die Zielgerade zur Zugabe mit „Chöre“ und „Bauch und Kopf“ biegt. „Nimmerland“, „Irgendwann happy“, „Natalie“ liegen da schon hinter einem. Ebenso „Sowieso“ und „Karton“. Zwei Kracher, die mit Konfettikanone und Flammenlodern passend krachend zum Höhepunkt des Abends geraten. Gelungen dazu als stiller, intimer Kontrast und zudem als Song mal etwas anders, als nach Standard gedrechselt: „Genau wie du“, ein Lied Forsters für seinen Vater.

Das ist der Moment für eine kurze Erholung vom Dauermitsing-Modus dieser Show. Die neben einer absolut entbehrlichen Zuschaltung von Sido auf Videowand eine über den Abend verteilte Trickfilmeinspielung bereithält. Zu sehen ist der Mark im Kindesalter, als ein nach der Liebe suchendes Träumerle mit dicker Brille und ganz großem Herzen, der final aus einer Rakete auf die Unbilden der Welt blickt. Die nun ist inzwischen weniger mit Love, Peace and Happiness, als vielmehr mit Friede, Freude, Eierkuchen zu retten. Und wer das nicht glaubt, war noch bei keinem Mark-Forster-Konzert.

Von Steffen Georgi