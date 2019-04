Mark Forster hat am Dienstagabend vor einer ausverkauften Leipziger Arena ein Konzert geliefert, das jung und alt begeisterte. Einem großen Publikum wurde der Popsänger durch die Vox-Musikshow "Sing meinen Song" an der Seite von Xavier Naidoo bekannt. Noch heute unterhält auf dem Sender Fans - inzwischen als Juror der Talentshow " Voice of Germany". Doch Mark Forster bleibt in erster Linie Musiker. Ende 2018 legte er sein inzwischen viertes Album "LIEBE" vor. Die Songs sollen zu Herzen gehen. Der an Deutschrap angelehnte Ton die jungen abholen, die emotionaleren Titel die Älteren mitsingen lassen. Auch in der Messestadt wollte Mark Forster die gesamte Familie begeistern.

Wie war Mark Forster drauf?

Wie der Routinier, der er zunehmend wird. Als Typ gibt Forster dabei auch live einmal mehr so etwas wie den supernetten Werklehrer, der mit seinen einfachen und harmlosen Popsong-Laubsägearbeiten die Kids und ihre Eltern zu begeistern weiß.

Zur Galerie Am Dienstagabend war Mark Forster zu Gast in Leipzig und sang in einer ausverkauften Arena.

Wie war die Stimmung?

Entsprechend ausgelassen und entspannt.

Was waren die Höhepunkte?

Im Party-Modus: „Sowieso“ und „Karton“. Zwei Kracher, die mit Konfettikanone und Flammenlodern passend krachen geboten worden. Gelungen dazu als stiller, intimer Kontrast und als Song auch mal etwas anders als nach Standard gedrechselt: „Genau wie du“, ein Lied Forsters für seinen Vater.

Wie waren Sound und Bühne?

Für eine Dauermitsing-Show war der Sound entsprechend auf Pragmatismus fixiert. Muss man nicht drum rum reden: Viel Nuancen in den Arrangements der Songs gibt es eh nicht. Da bot die Lichtshow dann weit mehr Abwechslung. Und eine Trickfilmeinspielung, die Mark Forster als nach der Liebe suchendes Träumerle im Kindesalter zeigte, einen echten Insulinschock an Kitsch.

Wie hoch war der Unterhaltungsfaktor?

Fraglos bot Forster seinen Fans, was die von ihm erwarteten. Eine von jedweden Ecken und Kanten begradigte Pop-Show für die ganze Familie.

Von Steffen Georgi