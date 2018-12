Leipzig

Das ist auch so einer dieser Sätze: „Es ist Weihnachten da wollen wir gut drauf sein!“, verkündete am Donnerstag im Kupfersaal Martin Reik. Auf der kleinen Bühne gastierte dort der Hallenser Theater- und TV-Schauspieler als Musiker. Mit seinem Martin Reik Quartett & Friends. Und mit weihnachtlichen Liedern, die sich auch auf der aktuellen CD „Let It Snow!“ finden lassen.

Gut drauf nun ist, wie es sich gehört, vor allem erst einmal der Bandleader. Ein frohgemuter Santa Claus, dressed in black, der sich aus gegebenem Anlass gern auch mal die rote Zipfelmütze aufsetzt. Nun ja, so ein bisschen Spaß muss wohl sein. Was aber mitunter auch mal, irgendwo zwischen konfus und locker vom Hocker, wie der Kampf mit der Nervosität wirkt. Und hört man diesbezüglich zu Beginn des Abends noch ein entschuldigendes „Wir sind ja noch ganz frisch mit dem Programm“, schwingt sich Reik später zum recht beherzten Eingeständnis „Wir kommen nicht viel zum Proben, aber das ist nicht schlimm“ auf.

Womit man beim entscheidenden Punkt ist. Denn wenn man ganz bestimmte Dinge, diese gewissen Heimtücken gewisser kleiner Unzulänglichkeiten nämlich, einfach mal nicht schlimm findet und sie – und sei es im Namen der Weihnacht – entspannt toleriert, bietet sich hier die Gelegenheit einer musikalischen Kompilation zu lauschen, die in ihrer nicht uninteressanten Bandbreite zwischen Pulverschnee-Jazz und Kaminfeuer-Klassik durchaus für weihnachtliche Stimmung sorgt.

Echtes Liebhaber-Quartett

Ein Programm, zu dem sich zwischen Gassenhauern wie dem CD-Titelstück oder „Jingle Bells“ auch Purcell-Lieder und Händel-Arien fügen. Und das zwischendrin gar kurz mal Mr. Sun „Space is the Place“ Ra streift, oder Leonard Cohens durch unzählige Coverfassungen ja eigentlich schon völlig zerfleddertes „Halleluja“ anstimmt.

Wirkung erzielt es freilich trotzdem. Gilt auch für ein Klagelied der Barockkomponistin Barbara Strozzi oder „Maria durch ein Dornwald ging“. Der Reiz bei all dem: Die jazzig lässige Aufbereitung samt spürbarer Spielfreude. An der Gitarre swingt, kleine feine Soli inklusive, der Hochschuldozent Frank Venske, und am Kontrabass grummelt gelassen der Orgelbauer Thomas Schildt. Die Schießbude hat Ralf Schneider von der Staatskapelle Halle unter seiner Fittiche, der genau weiß, wann es sich zurückzunehmen und wann es mal loszuballern gilt.

Ein echtes Liebhaber-Quartett, das sich neben dem eigentlichen Broterwerb aus Liebe zur Musik zusammenfand und in weihnachtlicher Freude mit Freunden zum Nonett aufgestockt ist. Weshalb dann Petra Burmann an der Theorbe, einem italienischen Lauteninstrument im XXL-Format, nur noch vor die kleine Kupfersaal-Bühne passt, auf der sich ja schon neben der Quartett-Stammbesetzung noch Shir-Ran Yinon (Geige), Anne Venske (Oboe, Englisch Horn), Ivo Nitschke (Percussion, Vibraphon) und Sängerin Antje Brömme drängeln.

Dass die und Reik in ihren Duetten im Laufe des Konzertes erst zueinander finden müssen, fällt unter „tolerierbar, da frisches Programm“. Wie gut sie es eigentlich können, zeigt sich zumal final mit Manne Krugs reizend charmantem „Mach’s gut ich muss gehen“. Ein Rausschmeißer, reizend charmant gegeben. Gut drauf sind da Publikum und Band schon lange.

Von Steffen Georgi