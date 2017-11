„Maurice Guest“: Australischer Leipzig-Roman wird neuübersetzt

Leipzig. 16 060 Kilometer Luftlinie trennen Leipzig und Melbourne voneinander. Bald könnten beide Städte – zumindest literarisch – näher zusammenrücken. Zu verdanken ist das Fabian Dellemann, freiberuflicher Lektor und Übersetzer, und Stefan Welz vom Institut für Anglistik an der Universität Leipzig. Seit 2011 arbeiten sie gemeinsam an einer Übersetzung von „Maurice Guest“, dem Debütroman der australischen Schriftstellerin und nobelpreisnominierten Henry Handel Richardson.

Die „Mutter der australischen Literatur“, wie Richardson gelegentlich genannt wird, wird 1870 in Down Under geboren und zieht als 18-Jährige nach Leipzig. Eigentlich um Musik zu studieren,stattdessen findet sie die Liebe, in Person des schottischen Germanisten John George Robertson, und über ihn zurück zu ihrer jugendlichen Leidenschaft für das geschriebene Wort. Die Erfahrungen, die Richardson in den drei Jahren in der Messestadt macht – „die bis dahin glücklichsten meines Lebens“, wie sie in ihrer Autobiografie schreibt, die 1948, zwei Jahre nach ihrem Tod, erscheint – lässt sie 1908 in ihr Buch einfließen. Das sei viel mehr als eine auf 1000 Seiten ausgebreitete Liebesgeschichte: „Es ist zugleich ein Porträt der hiesigen internationalen Studentenszene und ein Künstler- und Bildungsroman mit psychologischem Tiefgang und viel Lokalkolorit“, sagt Dellemann. Und das, obwohl sie in den Einheimischen nicht die angenehmsten Zeitgenossen sah: Die Sachsen beschrieb sie in ihrer Autobiografie als „hässlich, plump, ungeschickt und ohne jedes Benehmen, und doch waren sie die musikalischsten Menschen von der Welt.“

Portrait von Henry Handel Richardson aus dem Jahr 1934. Quelle: Howard und Joan Coster

Laut Dellemann und Welz stellt Richardson – und in gewisser Weise damit auch Leipzig – den „Startpunkt für eine eigenständige australische Literatur“ dar. Zwar wurde der Roman bereits 1912 übersetzt, jedoch mit starken Kürzungen – vor allem hinsichtlich sexuell pikanter Stellen – und mit stilistischen Schwächen. Für ihre Neuübersetzung von „Maurice Guest“ haben Dellemann und Welz deshalb die historisch-kritische Ausgabe der australischen Monash University als Vorlage ausgewählt. Ihr Ziel: den deutschen Lesern diesen außergewöhnlichen Text wieder zugänglich zu machen, diesmal in Gänze und in einer sprachlich anspruchsvollen Form.

Noch ist das Projekt allerdings nicht in trockenen Tüchern: Die Übersetzung eines solchen Brockens sei, so die beiden Literaturexperten, für kleinere Verlage finanziell nicht zu stemmen. Rund zwei Drittel sind dank der Unterstützung des Deutschen Übersetzerfonds und der Kulturstiftung Sachsen bereits bewältigt. Für den Rest sind Dellemann und Welz auf die Hilfe von Leipziger Literaturliebhabern angewiesen und haben deshalb eine 60-tägige Crowdfunding-Kampagne mit einer Zielsumme von 2750 Euro gestartet. Je nach Höhe des Spendenbetrags warten verschiedene Prämien auf die Unterstützer, die von einer persönlichen Danksagung im fertigen Werk bis zu CDs mit Musik aus Richardsons Feder reichen. Die Veröffentlichung von „Maurice Guest“ ist – sollte das Unternehmen Erfolg haben – für 2019 in der Connewitzer Verlagsbuchhandlung geplant. Erste Auszüge sind dort unter dem Titel »Frühlingsouvertüre« bereits zu haben.

www.leipziger-crowd.de/maurice-guest

Von Christian Neffe